Jiilka Labaad ee Apple AirPods Pro U beddelo USB-C ee Kiiska Dallacaadda

Apple ayaa ku dhawaaqday inta lagu gudajiray dhacdada iPhone 15 in jiilka labaad ee AirPods Pro uu hadda la imaan doono kiis ku dallaco USB-C. Tani waa isbedel weyn sababtoo ah waxay la macno tahay in AirPods Pro ay hadda isticmaali doonaan dajiyeyaasha la midka ah iPad-ka iyo MacBookga, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay isticmaalaan fiilada USB-C ee ay haystaan. Cabbirka is haysta iyo awoodda batteriga ee AirPods Pro ayaa ka dhigaya mid ku habboon fiilooyinka USB-C ee kala duwan, hubinta ku habboonaanta isticmaaleyaasha.

Intaa waxaa sii dheer, AirPods-ka cusub wuxuu sii wadi doonaa inuu taageero ku dallacaadda wireless-ka, isagoo siinaya isticmaaleyaasha dabacsanaan ay ku dallacaan dhegaha-dhegaha iyaga oo aan u baahnayn fiilooyinka. Marka la eego ilaalinta, waxaa jiray horumar yar oo ku yimid siigada iyo iska caabbinta biyaha ee AirPods Pro. Waxay hadda leeyihiin qiimeynta IP54, kaas oo bixiya xoogaa difaac ah oo ka dhan ah walxaha boodhka ah iyo qulqulka biyaha. Si kastaba ha noqotee, isticmaalayaashu waa inay ka fogaadaan inay ku dhex milmaan AirPods Pro biyaha.

In kasta oo aysan jirin wax war ah oo weli ku saabsan goorta noocyada kale ee AirPods ay raaci doonaan, waxaa la filayaa in isbeddelkan USB-C lagu qaadan doono moodooyinka mustaqbalka. Qiimaha AirPods-ka cusub wuxuu ahaan doonaa $249 gudaha Mareykanka iyo 30 dal oo kale, waxayna diyaar u noqon doonaan iibsashada laga bilaabo Sebtember 22.

Guud ahaan, u dhaqaaqistan ku dallacaadda USB-C ee jiilka labaad ee AirPods Pro waxay siisaa iswaafajin weyn iyo ku habboonaanta isticmaaleyaasha, iyo sidoo kale ka-hortagga ka hortagga boodhka iyo biyaha. Apple waxay sii wadaa inay kor u qaaddo alaabteeda si ay u buuxiso baahiyaha isbedalaya ee macaamiisheeda.

Ilaha: Dhacdada Apple - iPhone 15 Daahfurka