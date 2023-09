Apple Partners oo leh Samsung oo loogu talagalay Panels OLED ee Taxanaha iPhone 15

By

Sida laga soo xigtay warbixinadii dhawaa, Apple waxay ku tiirsanaan doontaa Samsung si ay u bixiso inta badan muraayadaha OLED ee taxanaha soo socda ee iPhone 15. Go'aankan ayaa yimid ka dib markii BOE's OLED panels ay ku guuldareysteen tijaabada xakamaynta tayada Apple, taasoo keentay in shirkadda Maraykanka ay u jeedsato lammaanaheeda Kuuriya.

Asal ahaan, LG iyo Samsung ayaa la filayay inay bixiyaan bandhigyada LTPO OLED ee iPhone 15 Pro iyo 15 Pro Max, halka BOE ay ahayd inay keento muraayadaha shaashadaha LTPS OLED ee iPhone 15 iyo iPhone 15 Plus. Si kastaba ha noqotee, Apple waxay ogaatay in alaabada BOE aysan buuxin shuruudahooda, taasoo ku kaliftay inay dib u dejiyaan dalabkooda daqiiqada ugu dambeysa. Wararka xanta ah waxay soo jeedinayaan in BOE ay la kulmeyso arrimo ku saabsan godadka feerka ee Aqoonsiga Wajiga, taasoo keentay go'aanka Apple ee ah inuu dib u habeeyo amarada.

Haddii BOE ay awood u yeelato in ay xalliso arrimahan dhamaadka, waxaa laga yaabaa inay wali helaan qaar ka mid ah amarada unugyada si loo soo saaro 2024. Si kastaba ha ahaatee, weli ma cadda in BOE ay awoodi doonto inay buuxiso heerarka Apple.

Apple ayaa lagu wadaa in ay soo bandhigto aaladda iPhone 15 maanta 10 AM PDT, waxaana jiri doona si toos ah daawadayaasha. Waa kuwan waxa aan ka filan karno taleefannada caadiga ah ee iPhone 15 iyo noocyada Pro.

Qeexitaanno:

- OLED: Organic Light-Emitting Diode, tignoolajiyada soo bandhigta oo bixisa midabyo firfircoon iyo madow qoto dheer iyadoo si toos ah u iftiiminaysa pixels shaqsiyeed.

- LTPO: Polycrystalline Oxide Heer-ku-hooseeya, nooc ka mid ah tignoolajiyada fiilada khafiifka ah ee transistor (TFT) taas oo u oggolaanaysa kor u qaadida hufnaanta awoodda iyo isbeddelka heerarka dib-u-cusboonaysiinta ee bandhigyada.

- LTPS: Poly-Silicon Heer-ku-hooseeya, walxo semiconductor ah oo loo isticmaalo muraayadaha bandhigyada qaarkood si kor loogu qaado tayada sawirka loona yareeyo isticmaalka tamarta.

- Aqoonsiga wajiga: Tignoolajiyada aqoonsiga wajiga Apple ee loo isticmaalo xaqiijinta sugan ee aaladahooda.

Ilaha: BBC, The Verge