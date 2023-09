Nintendo Switch 2 xanta: Neefta Demo Duurjoogta waxay soo bandhigtay garaafyo la hagaajiyay iyo waqtiyada la qaado

Wararka xanta ah ee ku saabsan console-ka soo socda ee Nintendo, oo loogu yeero 'Switch 2', ayaa socday dhawaan. Sida laga soo xigtay warbixinnada Eurogamer iyo VGC, soo-saareyaasha dooro waxay heleen fursad ay ku muujiyaan console-ka inta lagu guda jiro Gamescom 2023. Bandhiga bandhiga wuxuu soo bandhigay nooca la xoojiyey ee The Legend of Zelda: Neefta Duurjoogta, in kasta oo waxyaabaha gaarka ah ee hagaajinta aan la bixin waqtigaas.

Faahfaahinta cusub ee xanta ah ayaa hadda ka soo baxday muuqaal dhowaan la baahiyay ee Nate the Hate podcast. Martigeliyaha ayaa sheegtay in Gamecom tech demo uu soo bandhigay Neefta Duurjoogta oo ku socota 4K 60fps, iyada oo horumarka la taaban karo uu yahay ciribtirka waqtiyada culeyska. Waxaa muhiim ah in la caddeeyo in wararka xanta ah aysan tilmaamayn in cinwaanka furitaanka 'Switch' dib loo sii deyn doono qalabka soo socda. Hase yeeshee, waxa loo adeegsaday in lagu muujiyo horumarka farsamada ee qofka beddelaya.

Waxa kale oo jira sheegashooyin ah in demo teknoolajiyada ay shaqaaleysiisay DLSS 3.5, Nvidia-waqtiga-dhabta ah ee tignoolajiyada kor u qaadida AI. Si kastaba ha ahaatee, lama hubo in demo-gani uu ka faa'iidaystay qaabka buuxa ee nooca 3.5, sida jiilka jir. Ku darida DLSS waxay ahayd mawduuc la isla dhexmarayo oo loogu talagalay beddelka beddelka muddo dhowr sano ah, iyo sheegista nooca 3.5 runtii waa mid xiiso leh.

Intii lagu jiray wada sheekeysiga podcast-ka, martigeliyaha wuxuu sheegay in Maarso 2024 ay tahay taariikh suurtagal ah in kasta oo aysan caddayn haddii tani ay tixraacayso muujinta ama taariikhda siideynta. Xanta hore ee horaantii sanadkan waxay soo jeedinaysay dabayaaqadii 2024 siideynta Switch 2.

Waxaa muhiim ah in la ogaado in wararka xanta ah aysan si rasmi ah u xaqiijin Nintendo waqtigan. Xogtu waxay ku salaysan tahay ilo iyo hadal-maqal. Intaa waxaa dheer, haddii tilmaamahan ay sax yihiin, waxaa lama huraan ah in la tixgeliyo in demo teknoolojiyadda lagu soo bandhigay Gamescom laga yaabo inaysan ka tarjumayn astaamaha console-ka ugu dambeeya.

Iyadoo wararka xanta ah ay sii faafinayaan, waxaa xiiso leh in laga fikiro suurtagalnimada nooca la wanaajiyay ee Neefta Duurjoogta ee 'Beddelka 2'. Si kastaba ha noqotee, ilaa ogeysiisyada rasmiga ah uu sameeyo Nintendo, wararka xanta ah waa in lagu qaadaa hadhuudh milix ah.

Ilo:

- Eurogamer

- VGC

– Nate podcast-ka nacaybka