Super Bomberman R 2: Madadaalo Qaraxyo Badan oo ku saabsan Nintendo Switch

By

Super Bomberman R 2 waa ciyaar xisbi oo waxqabad leh oo loogu talagalay Nintendo Switch, oo ku habboon kuwa saaxiibada la raadinaya madadaalo qarxa. Waa taxanaha tooska ah ee asalka ah ee Super Bomberman R waxayna bixisaa wax badan oo la mid ah ciyaarta la qabatimada taas oo ka dhigtay tii ka horeysay mid la garaaco.

Ciyaarta waxaa loogu talagalay in lagu ciyaaro habka multiplayer, taas oo kuu ogolaaneysa inaad la gasho dagaalo adag saaxiibo. Kulamada ayaa ka dhaca sabuurad ku salaysan xariiq, halkaas oo hadafku yahay inuu noqdo ciyaartoyga ugu dambeeya ee taagan. Waa inaad si istiraatiji ah u dhigtaa bambaanooyin waqtiyeysan si aad u baabi'iso kuwa kaa soo horjeeda, adigoo iska ilaalinaya inaad isku qarxiso habka.

Ciyaartu waa sahlan tahay in la soo qaado laakiin waxay bixisaa saqaf xirfad sare leh, iyadoo la hubinayo in kulanku uu ahaado mid xiiso leh oo adag. Loox kastaa waxa ka buuxa gidaaryo la dumin karo, iyaga oo abuuraya garoon ciyaareed firfircoon oo ku kobcaya fal kasta. Kor-u-qaadista ayaa ku kala firirsan ciyaarta oo dhan, iyadoo siinaya kor-u-qaadista xawaaraha, baaxadda bamka, iyo tirada bambooyinka aad dhigi karto. Awood-kordhintaani waxay ku daraan lakabka dheeriga ah ee istaraatijiyad ciyaarta ciyaarta, maadaama ciyaartoydu ay tahay inay si xeeladaysan u ururiyaan si ay faa'iido u helaan.

Super Bomberman R 2 waxa uu soo bandhigaa habab cusub si uu arrimuhu u noqdaan kuwo cusub oo xiiso leh. Habka Bomberman 64 waa qaabka dagaalka royale-style, halkaas oo 64 ciyaartoy ay ku tartamayaan loox kala duwan. Marka ay ciyaartu socoto, ciyaartoydu waa inay u baxsadaan looxyada u dhow, taasoo keenta dagaallo xooggan oo aan la saadaalin karin. Hab kale, oo loo yaqaan Crystals, ayaa u kala qaybiya ciyaartoyda kooxo u tartamaya xakamaynta kirismaska ​​ee ku kala firirsan guddiga. Ciyaartoyda ayaa si gaar ah loogu abaalmariyay tirada crystals ee ay ururiyaan, taasoo horseedaysa waqtiyo xiiso leh oo tartan u dhexeeya asxaabta.

Waxa soo raaca Super Bomberman R 2 waa qaabka Castle, halkaas oo hal ciyaartoy uu noqdo boqorka oo ay tahay in ay ka difaacaan xooggooda koox ilaa 15 ciyaartoy ah. Boqorku waxa uu heli karaa loox ka weyn oo ay ka buuxaan dabino iyo caqabado, halka kooxdu ay tahay in ay iska kaashadaan sidii ay furayaasha u ururin lahaayeen oo ay u furi lahaayeen sanduuqyada hantida. Habkani wuxuu bixiyaa waayo-aragnimo gameplay asynchronous gaar ah oo u ogolaanaya ciyaartoyda in ay abuuraan loox iyaga u gaar ah, ku daray shay hal-abuurnimo iyo habaynta.

Guud ahaan, Super Bomberman R 2 waa ciyaar xaflad aad loogu raaxaysto oo ku taal Nintendo Switch. Ciyaarteeda qabatinka leh, habab kala duwan, iyo astaamo badan ayaa ka dhigaya mid ay qasab ku tahay taageerayaasha Bomberman iyo qof kasta oo raadinaya inuu la kulmo saaxiibo.

Ilo:

– Super Bomberman R 2 Website-ka rasmiga ah