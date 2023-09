Hoggaanka Meta-kii hore wuxuu ku biiraa Isu-keenida Wakaalada Khibradda Summada sidii Shuraako-Abuur

By

Reunion, oo ah hay'ad waayo-aragnimo summadeed oo bilaw ah, ayaa ku dhawaaqday in hoggaamiyihii hore ee APAC Metaverse ee Meta, Ollie Beeston, uu ku biiray shirkadda sidii lammaane-abuur. Beeston waxay keentaa khibrad badan oo ku saabsan horumarinta farshaxanimada filimada dhaqameed, wax-soo-saarka farsamada, VR, WebXR, AR, iyo nuxurka sumaysan ee noocyada hormuudka ah sida Hyundai, Cadbury, Adore Beauty, iyo Meta's Oculus.

Kahor doorkiisa Meta, Beeston waxa uu ACD ahaan uga soo shaqeeyay Clemenger BBDO, halkaas oo uu kaga qayb qaatay ololayaal caan ah oo loogu talagalay V Energy, Dalxiiska Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's, iyo TAB.

Kooxda Reunion waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin ku biirista Beeston ee hay'adda, iyaga oo iftiimiyay in rikoorkiisa raadraaca uu si fiican ula jaan qaadayo xogtooda ku salaysan iyo diiradda macaamiisha. Isku duwaha Justin Hind wuxuu yiri, "Rikoorka raadraaca ee la xaqiijiyay wuxuu ka tarjumayaa sida ay nooga go'an tahay xeeladaha xogta ay wado iyo dadaallada udub dhexaad u ah macaamiisha."

Beeston waxa uu muujiyay xamaasadiisa ku biirista Reunion, isaga oo xusay in habka ay macaamiishu wado iyo xogta ku salaysan ee wakaaladu ay tahay mid ku haboon baahida kobcaysa ee dhagaystayaasha casriga ah. Waxa uu yidhi, "Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan ku biiro kooxda hogaaminta ee Reunion oo aan aad u danaynayo in aan ku dhego fikrado farshaxanimo kuwaas oo aan kaliya soo jiidan dareenka balse sidoo kale u horseedaya ka qaybqaadasho macno leh oo loogu talagalay dhagaystayaasha iyo sumadaha si siman."

Dib u midoobida waxaa aasaasay Justin Hind iyo Stephen Knowles, kuwaas oo khibrad dheer u leh suuqgeynta waxqabadka iyo la-talinta isbeddelka dhijitaalka ah. Waxay ujeedadoodu tahay inay la shuraakoobaan macaamiisha hamiga leh ee raadinaya inay kor u qaadaan gelitaanka summada iyo ka-qaybgalka dhammaan meelaha la taaban karo iyo kanaalada.

