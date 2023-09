Apple waxay ku kordhisay heshiiska Qualcomm si ay u isticmaasho 5G Modem Chips ilaa 2026

By

Apple ayaa ku dhawaaqday inay kordhin doonto heshiiska ay kula jirto Qualcomm si ay ugu isticmaasho Snapdragon 5G Modem-RF Systems taleefankeeda casriga ah ilaa ugu yaraan 2026. Tani waxay ka dhigan tahay in Apple ay sii wadi doonto isticmaalka qaybaha Qualcomm ee iPhones saddexda sano ee soo socota. Go'aankani wuxuu dib u dhac ku noqonayaa qorshayaashii Apple ee ahaa inay soo saaraan 5G modem chipskeeda, kuwaas oo la filayay in la soo bandhigo 2024.

Khubarada ayaa ku kala qaybsan sababaha ay Apple uga daahday soo saarista Chipset-keeda. Qaar waxay qiyaasayaan in Apple ay u aragto inay ka sii adag tahay sidii la filayay inay abuurto silikoon qaabkeeda gacanta, halka kuwa kale ay soo jeedinayaan in arrimaha silsiladda sahayda ay keenayaan dhibaatooyin. Alejandro Cadenas, ku xigeenka madaxa IDC, ayaa xusay in mudnaanta Apple ay tahay inay horumariso Chipset-keeda oo ay soo afjarto heshiiska ay kula jirto Qualcomm, balse shirkaddu waxay u baahan tahay waqti dheeri ah si ay u hubiso tayada beddelkeeda.

In kasta oo dadaalka Apple uu ku horumarinayo Chipset-kiisa 5G uu qaadan karo waqti ka badan intii la filayay, falanqeeyayaasha warshadaha ayaa rumeysan in shirkaddu ay weli ka go'an tahay caqabadda oo ay u qoondeynayso kheyraad muhiim ah hawsha. Kordhinta heshiiska Apple ee Qualcomm waxay siisaa hubanti gaaban iyo mid dhexeba labada shirkadood.

Waxaa jira warar la isla dhexmarayo oo sheegaya in heshiiska cusub ee Apple ay la gashay Qualcomm uu la xiriiro dadaalka ay shirkaddu ku doonayso inay ku xoojiso silsiladaheeda sahayda, gaar ahaan caqabadaha sii kordhaya ee Shiinaha. Apple waxaa laga yaabaa inay raadineyso inay kala duwanaato ilaha ay ka kooban tahay oo ay yareyso ku tiirsanaanta hal iibiye.

Iyadoo aan loo eegin sababaha ka dambeeya dib u dhaca, kordhintan waxaa loo arkaa inay tahay guul Qualcomm, maadaama Apple ay sii wado inay ku tiirsanaato qaybaheeda. Si rasmi ah looma shaacin faahfaahinta heshiiskan, balse waxaa la rumeysan yahay inuu la mid yahay heshiiskii ay labada shirkadood wada galeen sannadkii 2019-kii, kaddib khilaaf dhinaca sharciga ah. Heshiiskaas, Apple waxay la laabatay dacwadeeda sharciga ah ee ka dhanka ah Qualcomm waxayna ogolaatay inay ku isticmaasho chips-keeda iPhones, taasoo ugu dambeyntii keentay in Apple ay hesho ganacsiga modem-ka casriga ah ee Intel.

In kasta oo uu dib u dhac ku yimid, Apple ayaa la filayaa inuu ugu dambeyntii sii daayo chips-ka modem-ka 5G, laakiin waqtigu wali waa mid aan la hubin.

