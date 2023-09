Qualcomm waxay saxeexday heshiis cusub oo ay ku siinayso 5G Chips Apple ilaa 2026

Qualcomm ayaa heshiis cusub la gashay Apple si ay u siiso 5G chips ee iPhones ilaa ugu yaraan 2026. Isaga oo ah naqshadeeyaha hormuudka ka ah mashiinka modem-ka ee awood u siinaya taleefannada inay ku xidhmaan shabakadaha xogta mobilada, Qualcomm waxay hore heshiis sahay ah ula gashay Apple 2019, ka dib qaraarka ee muran sharci oo muddo dheer soo jiitamayay oo u dhexeeyay labada shirkadood.

Heshiska sahayda chip-ka ee hadda u dhexeeya Qualcomm iyo Apple ayaa lagu wadaa in uu dhaco sanadkan, taas oo ka dhigan in iPhone-ka soo socda ee la filayo in ay Apple ku dhawaaqdo ay noqon doonaan kuwii ugu dambeeyay ee lagu sii daayo heshiiskan. Si kastaba ha noqotee, heshiiska cusub wuxuu xaqiijinayaa in Qualcomm ay sii wadi doonto bixinta chips taleefannada Apple sannad kasta illaa 2026.

Nasiib darro, shuruudaha gaarka ah iyo qiimaha heshiiska ma aysan shaacin Qualcomm. Chipmaker-ku waxa uu xusay kaliya in ereyadu ay “la mid yihiin” heshiiskii saadka ee hore. Intaa waxaa dheer, heshiiska shatiga shatiga ee ay kala saxiixdeen Qualcomm iyo Apple sanadka 2019 ayaa sii jiri doona ilaa 2025, iyada oo ay suurtagal tahay in lagu kordhiyo laba sano.

In kasta oo Apple ay si firfircoon uga shaqaynayso horumarinta tignoolajiyada modem-keeda oo ay ku heshay unugga modem-ka Intel $ 1 bilyan sanadka 2019, wali ma cadda sida dhakhsaha leh ee Apple u qorsheynayo inuu ugu wareego adeegsiga chipskiisa. Qualcomm ayaa saadaalisay in shan meelood meel ka mid ah iPhones-ka Apple ay isticmaali doonaan chips-keeda sanadka 2026. Si kastaba ha ahaatee, odoroskani waxa uu noqon karaa mid muxaafid ah, maadaama saadaasha hore ee Qualcomm ee ganacsigeeda Apple ee 2021 ay dhaaftay, iyadoo dhammaan moodooyinka iPhone 14 la sii daayay sannadkii hore. ku darida modemyada Qualcomm

Heshiiskan cusub ee u dhexeeya Qualcomm iyo Apple ayaa muhiim u ah istiraatijiyadda silsiladda sahayda ee Apple, gaar ahaan marka la eego caqabadaha uu ku wajahayo Shiinaha. Xoojinta silsiladaha sahayda ee ka baxsan Shiinaha ayaa noqday mudnaanta Apple, waxayna u muuqataa in shirkaddu ay dib u dhigayso ama dib u habeynayso qorshayaasha ay si madax-bannaan u soo saarto jajabkeeda meelo kala duwan.

