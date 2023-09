Qualcomm waxay heshiis la gashay Apple si ay u keento Chips 5G ilaa 2026

Qualcomm ayaa Isniintii ku dhawaaqday in ay heshiis la gashay shirkadda Apple si ay u keento 5G chips ee iPhones ilaa ugu yaraan 2026. Heshiiskani waxa uu sii dheeraynayaa xidhiidhka jira ee u dhexeeya labada shirkadood, waxana uu tilmaamayaa in Apple aanu hadda qorshaynayn in uu horumariyo farsamada modem u gaar ah. Heshiiskan ayaa ku soo beegmaya xilli shirkadda Apple ay caqabado kala kulmeyso Shiinaha oo ay doonayso in ay ku xoojiso silsiladaha sahayda ee dhinacyada kale.

Sida uu dhigayo heshiiska cusub, Qualcomm waxay siin doontaa chips loogu talagalay iPhones oo la sii deyn doono sannad kasta ilaa 2026. Lama sheegin qiimaha saxda ah ee heshiiska, laakiin waxaa la sheegay inuu la mid yahay heshiiskii saadka hore ee labada shirkadood. Saamiyada Qualcomm ayaa kor u kacay 4 boqolkiiba ka dib ku dhawaaqista, halka saamiyada Apple ay kordheen 0.5 boqolkiiba.

Heshiiskani waxa uu ku dhisan yahay heshiis sahayda chip-ka ah oo ay Qualcomm iyo Apple kala saxeexdeen 2019, ka dib markii la xaliyay muran sharci oo muddo dheer socday oo u dhexeeyay labada shirkadood. Heshiiska sahayda ayaa lagu wadaa inuu dhaco sanadkan, taasoo ka dhigaysa iPhones-ka la filayo in lagu dhawaaqo Talaadada ugu dambeysa ee soo baxa heshiiskaas.

Marka laga soo tago heshiiska sahayda chip-ka, Qualcomm ayaa sidoo kale xaqiijisay in heshiiskeeda shatiga shatiga ee Apple, kaas oo la saxiixay 2019, uu weli jiro. Heshiiskan ayaa lagu wadaa inuu dhaco 2025, laakiin waxaa jira fursad lagu kordhin karo laba sano oo kale.

Apple waxa ay ku shaqaynaysay tignoolajiyadeeda modem-ka waxana ay ku heshay qaybta modem-ka Intel $1 bilyan sanadka 2019. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddu wali ma bixin faahfaahin ku saabsan goorta ay qorshaynayso in ay bilowdo isticmaalka chips-keeda.

In kasta oo Qualcomm uu mashruucyo in shan meelood meel ka mid ah iPhones-yada Apple ay isticmaali doonaan chips-keeda marka la gaaro 2026, saadaasha hore ee shirkaddu waxay ahayd mid muxaafid ah. Waa in la ogaadaa in dhammaan moodooyinka iPhone 14 ee la sii daayay sanadkii hore ay isticmaaleen modem-ka Qualcomm. Madaxa Maaliyadeed ee Qualcomm ayaa sidoo kale rajaynaya "inta badan" ee iPhones 2023 in la sii daayo toddobaadkan si loogu daro modemyada Qualcomm.

Guud ahaan, heshiiskan la dheereeyey ee u dhexeeya Qualcomm iyo Apple wuxuu xoojinayaa iskaashigooda wuxuuna hubinayaa sahayda 5G ee chips-ka ee mustaqbalka ee Apple iPhones. Waxay sidoo kale soo jeedinaysaa in Apple aysan qorsheyneynin inay horumariso tignoolajiyada modemkeeda mustaqbalka dhow.

