Beddelka Muuqaalka Wax-soo-iibsiga E-Public Sector

Sahan ay dhawaan samaysay Euna Solutions ayaa iftiimisay sida ay wax u soo iibsanayso qaybaha dadweynaha ee wax iibsiga elektaroonigga ah. Si la mid ah isbeddellada lagu arkay ganacsi-ganacsi (B2B) e-ganacsiyeedka, iibsashada maareeyayaasha iyo kooxaha wax soo iibsiga ee dawladda, tacliinta, iyo ururada samafalka ayaa si isa soo taraysa ugu soo jeestay tignoolajiyada dhijitaalka ah si ay u hagaajiyaan hanaankooda wax soo iibsiga.

Mid ka mid ah natiijooyinka ugu muhiimsan ee sahanka ayaa ah in 44% iibsadayaasha waaxyaha dadwaynaha ay hadda isticmaalaan software-ka wax-iibsiga elektaroonigga ah oo ay weheliyaan nidaamka qorshaynta khayraadka ganacsiga (ERP). Intaa waxaa dheer, 65% jawaab bixiyaasha ayaa soo sheegay isticmaalka isku darka dhaxalka iyo tignoolajiyada cusub ee dhijitaalka ah. Habkan isku-dhafka ah wuxuu u oggolaanayaa nidaamka ERP inuu qabto hawlaha asaasiga ah halka xalka e-soo iibsiga uu maamulo hawlo badan oo adag sida iibka iyo maareynta iibka.

Sahanku waxa kale oo uu iftiimiyay muhiimada u hogaansanaanta, hufnaanta, iyo ka qayb qaadashada iibiyeyaasha ee xirfadlayaasha wax iibsiga dadweynaha. Si kastaba ha ahaatee, kaliya 44% maareeyayaasha wax iibsiga ayaa muujiyay kalsoonida ay ku qabaan awooda ay ururadooda ku maarayn karaan culayska shaqada ee jirta, halka 25% ay qirteen inay dareemayaan kalsooni yar.

Shaqaalaha mustaqbalka waxay caqabad kale ku yihiin hay'adaha dawliga ah, maadaama ku dhawaad ​​​​30% shaqaalaha federaalku ay xaq u yeelan doonaan hawlgab 2025, iyo 27% shaqaalaha waxay ka koobnaan doonaan Gen Z. qalab si ay qayb uga noqdaan shaqadooda. Waxay mudnaan siiyaan hababka la habeeyey iyo otomaatignimada si ay waqti ugu lumiyaan dadaallo istaraatiijiyadeed oo badan.

In kasta oo uu jiro horumar, sahanku waxa uu daaha ka qaaday in 20% maamulayaasha wax iibsiga waaxyaha dadwaynaha ay wali ku tiirsan yihiin habaynta warqadaha ku salaysan iyo nidaamyada dhaxalka ee duugoobay. Keliya 14% ayaa sheegay in ay u isticmaaleen agabkii ugu dambeeyay ee dhijitaalka ah iyo teknoolajiyada habraacyadooda wax soo iibsiga.

Faafida COVID-19 waxay dedejisay isbeddelka dhijitaalka ah ee wax iibsiga waaxyaha dadwaynaha, taasoo ku khasabtay ururo badan inay qaataan xalalka dhijitaalka ah daruuri darteed. Si kastaba ha ahaatee, isbeddelku mar walba ma ahayn mid fudud.

Gebagebadii, sahanka ay samaysay Euna Solutions waxa ay iftiimisay isbeddelka muuqaalka wax-soo-iibsiga elektaroonigga ah ee qaybaha dawladda. Waxay xooga saaraysaa kordhinta qaadashada tignoolajiyada dhijitaalka ah, caqabadaha soo wajahay qorista xirfadlayaasha wax iibsiga ee da'da yar, iyo muhiimada habraacyada la hagaajiyay iyo automation ee hawlgallada wax iibsiga.

