Lix ciyaarood oo dheeri ah oo PlayStation Plus ah ayaa lagu dhawaaqay Sebtembar

Liis qarsoodi ah ayaa shaaca ka qaaday lixda ciyaarood ee PlayStation Plus Extra ee la heli karo bisha Sebtembar. Ciyaaraha waxaa la wadaagay ilo lagu kalsoon yahay Billbil-kun on Dealabs. Safka waxaa ka mid ah NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, iyo Furitaanka.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 waa horudhac la cusboonaysiiyay oo ku socda NieR:Automata. Waxay heshay dib u eegis togan, iyadoo IGN ay siisay 8/10 oo ay amaantay muuqaalada la wanaajiyay iyo dagaalka. Sheekada ciyaarta waxaa loo arkaa inay tahay muuqaalkeeda muuqda.

Baakad qaadis, oo la sii daayay 2021, waa ciyaar caan ah oo indie ah oo ku wareegta abaabulka walxaha meelo kala duwan. IGN waxa ay ku abaalmarisay 8/10, iyada oo muujinaysa ciyaarta halxiraalaha fudud ee lagu qancayo iyo kartida ay u leedahay in ay u sheegto sheeko dareen leh oo ku saabsan alaabta gaarka ah.

Ciyaarahan waxa loo qorsheeyay inay diyaar u noqdaan xubnaha PS Plus Extra iyo Premium laga bilaabo Sebtember 19. Siidayntani waxay calaamad u tahay dufcadii ugu horeysay ee ciyaaraha ka dib markii Sony ay dhawaan kordhisay qiimaha dhammaan rukunsadeeda 12 bilood ee PS Plus adduunka oo dhan.

Ilaa hadda, ma jiro xaqiijin rasmi ah oo ka timid Sony oo ku saabsan liiska ciyaarta ee soo daatay ama helitaankeeda. Taageerayaasha ayaa si weyn u sugaya ku dhawaaqis rasmi ah oo lagu xaqiijinayo safka Lasoco wixii kusoo kordha

Xigasho: IGN (Dib u eegis: Wesley Yin-Poole)