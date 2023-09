Apple waxay ku soo bandhigtay Qaabka Sawirka iyo Qaabka Habeenka ee iPhone 15

Soo koobid: Apple ayaa daaha ka qaaday casriyeynta cusub ee app-ka kamarada ee iPhone 15. Qaabka Sawirka ee la xoojiyey ayaa hadda ku jira tignoolajiyada barashada mashiinka si toos ah loogu ogaado dadka iyo xayawaanka rabaayada ah, taasoo siisa isticmaalayaasha sawiro la mid ah sawiro cajiib ah. Intaa waxaa dheer, Apple waxay horumar ku samaysay Habka Habeenka si kor loogu qaado awoodaha sawir-qaadista ee hooseeya. IPhone 15 waxa kale oo uu ku faanaa tilmaamo kamarado la cusboonaysiiyay oo leh f/1.6 lens aperture, doorasho telephoto 2x ah, iyo awood 24-megapixel ah.

Apple waxay u qaaday qaabkeeda sawirka caanka ah heerka ku xiga ee iPhone 15 iyada oo la dhexgelinayo farsamada barashada mashiinka. Habkan cusub waxa uu isticmaalayaa algorithms horumarsan si loo falanqeeyo halabuurka sawirka oo si toos ah ugu beddelo Qaabka Sawirka marka qof ama xayawaan la ogaado. Hal-abuurnimadan waxay ujeeddadeedu tahay in la siiyo isticmaaleyaasha sawiro muuqaal-xirfadeed leh iyada oo aan loo baahnayn hagaajinta gacanta.

Intaa waxaa dheer, ka dib markii ay sawir ku qaataan qaabka Portrait, isticmaalayaashu hadda waxay awood u leeyihiin inay beddelaan diiradda u dhexeeya shakhsiyaadka ama xayawaanka rabaayada ah, iyagoo hubinaya in mawduuca la doonayo si fiican loo iftiimiyay. In kasta oo ikhtiyaarka ah in la damiyo Portrait Mode oo dib loogu noqdo sawirkii asalka ahaa la heli karo tan iyo markii la hirgeliyay, cusbooneysiintan cusub waxay ku kordhinaysaa wax-ku-oolnimada iyo xakamaynta hal-abuurka ee astaanta.

Apple waxa ay sidoo kale samaysay hagaajinta Habka Habeenka, taas oo u sahlaysa isticmaalayaasha in ay qabtaan sawiro cajiib ah xitaa marka ay ku jiraan jawi iftiin hooseeya. In kasta oo tafaasiisha gaarka ah ee ku saabsan horumarrada aan la shaacin, ka go'naanta Apple ee ah in ay si joogto ah u wanaajiso sifadan waxay soo jeedinaysaa in isticmaalayaashu ay filan karaan tayada muuqaal wanaagsan iyo hoos u dhaca qaylada xaaladaha iftiinka iftiinka ah.

Marka la eego qeexitaanka kamaradaha, iPhone 15 wuxuu ku faanaa lens f/1.6 aperture, kaasoo u oggolaanaya iftiin badan inuu galo dareeraha kamarada, taasoo keentay sawirro fiiqan oo firfircoon. Intaa waxaa dheer, xulashada telephoto ee 2x waxay siisaa isticmaaleyaasha awood soo jiidasho leh oo la xoojiyey, taasoo u sahlaysa inay maaddooyinka ka qabtaan meel fog iyadoon wax u dhimayn tayada sawirka. Awoodda 24-megapixel, isticmaalayaashu waxay filan karaan sawiro xallin sare leh oo leh tafatir iyo caddayn weyn.

Guud ahaan, Cusboonaysiinta Apple ee Qaabka Sawirka iyo Qaabka Habeenka, oo ay weheliso qeexida kamaradaha ee la hagaajiyay ee iPhone 15, ayaa muujinaya sida ay shirkadu uga go'an tahay in ay siiso isticmaaleyaasheeda awood sawireed oo gaar ah. Horumarkaani wuxuu xaqiijinayaa in isticmaalayaashu ay qabsan karaan sawirro cajiib ah iyo sawirro tayo sare leh xaalad kasta oo iftiin ah.

