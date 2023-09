Male-awaalku wuxuu bilaabmayaa markay taageerayaashu sugayaan Sebtembar Nintendo Direct

Taageerayaasha Nintendo ayaa si weyn u sugaya ku dhawaaqista bandhiga tooska ah ee Sebtembar, oo ah dhaqan ay shirkaddu raacday sannadihii hore. Inkastoo Nintendo uusan si rasmi ah u shaacin dhacdada, dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxay muujiyeen qaab joogto ah oo ah soo jeedinta tooska ah ee Sebtembar. Iyada oo daadadyada iyo xanta la isla dhexmarayo ee ku saabsan muujinta xanta xanta ah ee loo yaqaan 'Switch 2' ee la tusay horumariyeyaasha Gamescom 2023, mala-awaalku wuu sii xoogaysanayaa.

Muddada badhtamaha bisha ee horraysa Bandhigga Ciyaaraha Tokyo, oo bilaabmaya Sebtembar 21-keeda, ayaa taariikh ahaan ahayd wakhtiga ugu wanaagsan ee Nintendo uu qabto bandhig bandhig. Iyadoo la tixgalinayo jadwalka la sii daayo ee ciyaarta inta ka harsan 2023, oo ay ku jiraan cinwaanada sida Super Mario RPG, WarioWare: Dhaqaaq!, Pokémon Scarlet iyo Violet DLC, iyo Baaraha Pikachu Soo Laabtay, taageerayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay la yaabaan inay tahay waqtigii ku habboonaa ee Nintendo uu shaaca ka qaadi lahaa. xataa ciyaaro badan.

Si kastaba ha noqotee, marka la eego sannadihii hore, Nintendo Directs ee Sebtembar waxay inta badan ku jiraan ogeysiisyada cinwaannada soo socda. Sheekada xanta ah ayaa durbaba ka guuxeysa ciyaaraha suurtagalka ah ee lagu soo bandhigi karo dhacdada, waxaana had iyo jeer jirta suurtagalnimada horumarinta dhinac saddexaad oo soo bandhigaya cinwaanadooda aan ahayn Nintendo ee Switch.

Iyadoo 2023 ay durba ka buuxsameen sii deyno xiiso leh, taageerayaashu waxay sidoo kale isha ku hayaan 2024, halkaas oo la muujin karo ciyaarta cusub ee Princess Peach iyo xanta Luigi's Mansion: Dib u habeynta Moon Dark. Waxa kale oo jira rajada sii deynta Splatoon 3 Side Order DLC.

In Sebtembar Nintendo Direct uu dhici doono sanadkan iyo in kale weli lama arkin, laakiin taageerayaashu rajo ayay leeyihiin. Ra'yi ururin ay sameeyeen taageerayaasha ayaa muujinaya in aqlabiyadda ay aaminsan yihiin inay jiri doonto Toos, iyadoo 66% ay filayaan bandhig ay ka buuxaan cinwaannada xisbiga koowaad. 18% waxay u maleynayaan inay aad u dhakhso badan tahay ka dib markii dhawaan Wonder Direct, halka 7% ay aaminsan yihiin in Nintendo uu jebin doono isbeddelka sanadkan.

Guud ahaan, taageerayaasha Nintendo waxay si xiiso leh u sugayaan ogeysiis kasta oo ku saabsan Sebtember Toos ah, iyagoo si xiiso leh u odorosa waxa ciyaaraha iyo waxyaabaha yaabka leh ee kaydka yaal.

