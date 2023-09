Cusboonaysiinta Pixel Watch ee Sebtembar 2023 waxay keentaa horumarro yar yar

Cusboonaysiinta ugu dambeysay ee Pixel Watch, oo la sii daayay Sebtembar 2023, waxay diiradda saareysaa ugu horreyn amniga iyo hagaajinta cayayaanka. Cusboonaysiintaan, oo leh nambarka dhismaha RWDC.230905.003, waxaa ku jira balastarkii ugu dambeeyay ee ilaalinta aaladda.

In kasta oo daahitaanka sii daynta cusboonaysiinta ay saamaysay taleefoonnada qaar, haddana wax saamayn ah kuma laha Wear OS. Google waxa ay bixisay beddelka kaliya ee sheegaya patch-ka amniga, taas oo muujinaysa in cusboonaysiintani aanay wax astaamo ah oo cusub u keenin Pixel Watch.

Soo daynta cusboonaysiinta OTA waxa loo qorsheeyay inay bilaabato Sibtambar 11 ee aaladaha intooda badan. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalayaasha Kanada waa inay sugaan ilaa Sebtember 18 si ay u helaan cusboonaysiinta. Dib u dhacan u dhexeeya taariikhaha siideynta waa lama filaan waxaana laga yaabaa inay sabab u tahay tixgelin goboleed ama shuruudo farsamo oo gaar ah.

Ilaa hadda, habka caadiga ah ee gacanta loogu kicinayo cusboonaysiinta Pixel Watch ma shaqeeyo. Ikhtiyaarka lagu hubinayo cusboonaysiinta menu-ka dejinta ayaa kaliya soo bandhigaysa fariinta "Saacaddaadu waa cusub tahay." Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira habab si loo bilaabo habka soo dejinta. Markaad taabato "saacaddaada waa cusub tahay" shaashada dhowr jeer oo isku xigta, isticmaalayaashu waxay soo jeedin karaan cusbooneysiinta si ay u bilaabaan soo dejinta. Intaa waxaa dheer, curyaaminta Bluetooth iyo ku tiirsanaanta kaliya Wi-Fi waxay sii dadajin kartaa habka soo dejinta.

In kasta oo laga yaabo in cusboonaysiintani aanay soo bandhigin wax sifooyin ah oo soo jiidanaya, waxaa muhiim ah in aaladaha la casriyeeyo oo wata qalabyada amniga ee ugu dambeeyay. Isticmaalayaasha waxaa lagula talinayaa inay rakibaan cusboonaysiinta Sebtember 2023 isla marka ay diyaar noqoto si loo hubiyo in Pixel Watch ay ka sii ahaato mid laga ilaalinayo dayacanka iman kara.

