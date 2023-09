Muraayadaha Tufaaxa ee Ballanqaadka leh: Aragti dhow ee Shatiyadii dhawaa

Iyada oo ay ku dhex jiraan guuxa ku xeeran madaxa madaxa ee aadka loo sugayo ee Vision Pro VR, hadalka ku saabsan muraayadaha Apple waxa uu u muuqdaa in uu qaatay kursiga dambe. Bishii Maajo, shaki ayaa laga soo qaaday siideynta dhabta ah ee muraayadahan la kordhiyay ee xaqiiqada ah (AR), iyadoo la tixgelinayo jiritaanka Vision Pro. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira sababo kala duwan oo Apple Glasses laga yaabo inay weli boos ku leeyihiin suuqa.

Raaxada iyo waxqabadka ayaa door muhiim ah ka ciyaara khibrada isticmaalaha. Xaalad kasta uma baahna awoodda cayriin ee Vision Pro, iyo xidhashada joogtada ah ee dhegaha dhegaha waxay noqon kartaa mid daal badan. Qalab fudud oo bixiya ku habboonaanta iyo shaqeynta degdegga ah ayaa badanaa la door bidaa. Apple waxay u muuqataa inay tan fahantay, sida lagu muujiyay soo gudbintii patent-ka ee dhowaan ka soo baxday sifooyin xiiso leh oo kala duwan oo loogu talagalay aaladda AR.

Mid ka mid ah sifada lagu muujiyay shatiga ayaa ah taaj dhijitaal ah oo loogu talagalay hagidda dadaalla'aan. Waxay u ogolaataa isticmaalayaasha inay si fudud ugu dhex rogrogmadaan ogeysiisyada, sawirada, iyo xitaa inay ciyaaraan muusig. Asal ahaan, shaqadani waxay u egtahay bandhig madax-sare (HUD), oo u eg awoodaha smartwatch laakiin si toos ah uga muuqda indhaha qofka xiran.

Si kastaba ha ahaatee, haddii Apple ay rabto inay ka dhigto muraayadaha mid shaqeynaya, awoodaha hawl-qabadka badan waa in la hirgeliyaa. Warbixinadii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in Apple ay ka shaqeyneyso laba nooc oo cusub oo ah Vision Pro, mid ka mid ah suuqa macaamiisha. Mala-awaal ayaa soo baxaya in moodelkan diirada saaraya macaamilka uu noqon doono Muraayadaha Apple, ama haddii laga yaabo in muraayadaha lagu beddelay soo-celintan cusub.

Sida dhacdada Apple Wonderlust loo qorsheeyay maanta, waxaa jirta rajo ah in la cusbooneysiiyo mid ka mid ah mashaariicda qalabkan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in dhammaan shatiyada aysan u mira dhalin sidii alaab ama astaamo la xaqiiqsaday. Waqtiga kaliya ayaa si dhab ah shaaca uga qaadi doona qorshayaasha Apple ee ku jira saadaasha madax-madaxeedyada AR.

