Sahaminta dagaalka Zero-G gudaha Starfield: Ballanqaadka Quest U qalma

Starfield, RPG-ga adduunka-furan ee aadka loo filayo ee ay soo saartay Bethesda, ayaa mowjado ka dhex samaynaysa bulshada ciyaaraha iyada oo la socota ciyaar-ciyaareedkeeda immersive iyo caalamka ballaadhan si loo sahamiyo. Ka mid ah weydiimaha tirada badan ee laga heli karo ciyaarta, mid gaar ah wuxuu u taagan yahay waayo-aragnimo xiiso leh: "Sure Bet".

Dejinta nidaamka Alpha Centauri, raadinta dhinacan waxay ka bilaabmaysaa magaalada warshadaha yar ee Gagarin Landing. Ciyaartoyda waxay la kulmaan Lizzy, oo ah bakhaar raadinaya inuu soo jiito dareenka madaxda shirkadaha leh khamri qaali ah oo qaali ah. Si ay u oofiso codsigeeda, ciyaartoydu waa in ay bilaabaan hammi ay ku heli lahaayeen qashin luntay markab xamuul oo la dayacay.

Waxa ka sooca raadintan waa qallooca lama filaanka ah ee dagaalka eber-cuf-jiidad ee markabka la kulmay. Marka ay ciyaartoydu sahamiyaan markabka gurracan, cuf-isjiidadka macmalka ahi wuu xumaadaa, taasoo keenaysa wax kasta, oo ay ku jiraan ciyaartoyga, walxaha, iyo budhcad-badeedda, inay ku sabbeeyaan eber-G 30kii sekan kasta. Beddelka cufisjiid ee firfircoon wuxuu bixiyaa khibrad dagaal oo gaar ah oo farxad leh.

Isticmaalka isbeddelada cuf-isjiidadka si ay uga faa'iidaystaan, ciyaartoydu waxay si dhakhso ah ugu dhaqaaqi karaan meelo sare ama waxay beegsan karaan cadawga laga soo tuuray daboolka oo sabeynaya hawada furan. Dagaalku wuxuu noqdaa mid aad u xiiso badan marka ciyaartoygu u adeegsan karaan hubka sida qoryaha toogashada ah, taasoo keentay waqtiyo qosol badan markii dib loogu riixo gidaarada.

Marka laga soo tago dagaalka, isbeddellada cufisjiidku waxay sidoo kale u adeegaan aasaaska xujooyinka socodka fudud, iyagoo ku daraya lakab kale oo raaxaysi ah raadinta. Ciyaartoyda waa in ay dhex maraan markabka, iyaga oo ku dhex wareegaya burburka sabeynaya iyagoo ilaalinaya xamaasadooda iyo xalinta xujooyinka si ay horumar u gaaraan.

Raadinta "Sure Bet" waxay muujinaysaa matoorka fiisigiska ee cajiibka ah ee Starfield. In kasta oo ay wajaheyso dhaleeceyn ku saabsan qaabkeeda 30fps ee quful ee consoles-yada, raadintu waxay muujineysaa kartida ballaaran ee ciyaarta iyo adduunka aad u faahfaahsan. Kartida si sax ah loola socdo oo loo ilaaliyo booska, isku dhaca, iyo xawliga shay kasta, hub, iyo dabeecad kasta inta lagu jiro isbeddel kasta oo cufisjiid ah ayaa markhaati u ah awoodaha farsamo ee ciyaarta.

Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in qaar badan oo ka mid ah weydiimaha kale ee Starfield aanay si buuxda uga faa'iidaysan fiisigiska iyo nidaamyada jilitaanka. In kasta oo raadintani u adeegto tusaale cajiib ah oo ah waxa ciyaartu ay ku guulaysan karto, ciyaartoyga ayaa laga yaabaa in loo daayo iyaga oo doonaya weydiimo badan oo ka faa'iidaysanaya makaanikadan cusub.

Guud ahaan, raadinta "Sure Bet" waxay bixisaa waayo-aragnimo xiiso leh oo xusuus leh gudaha caalamka Starfield. Iyada oo la dagaalanto eber-G iyo ciyaar-ciyaareedkeeda quusta ah, waxa ay soo bandhigaysaa sida ay Bethesda uga go'an tahay bixinta weydiimaha soo jiidashada leh ee dhaafsiisan hawlgallada qaab-soo-keenista ee soo jireenka ah. Waa baadi goob mudan in loo qabto ciyaaryahan kasta oo Starfield ah oo doonaya tacabur adrenaline-ku shidan.

