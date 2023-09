Sawirka Isku-xidhka Ciyaarta Halxiraalaha New York Times

By

Soo koobid: New York Times ayaa soo saartay ciyaar halxiraale cusub ah oo la yiraahdo Connections. Ujeedada ciyaarta ayaa ah in loo kala saaro 16 kelmadood afar kooxood oo sir ah iyada oo la helayo xidhiidh ka dhexeeya. Ciyaartu waxay dib u dejisaa maalin kasta waxayna bixisaa heerar adag oo kala duwan. Ciyaartoyda waxay la socon karaan xariijimaha guusha waxayna barbar dhigi karaan buundooyinka asxaabta. Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo xallinta xujada, ciyaartu waxay ku siinaysaa tilmaamo waxayna muujisaa jawaabaha. Mawduucyada maanta waxaa ka mid ah qurxinta Halloween, bandhigyada TV-ga, calaamadaha mashiinka booska, iyo lambarrada cinwaannada buugaagta. Tusaale ahaan, qaybta qurxinta Halloween waxaa ka mid ah ereyada sida Fiidmeerta, Cobweb, Pumpkin, iyo Tombstone. Ciyaartu waa mid adag, laakiin shabaqyada ayaa isbeddela maalin kasta, iyagoo siinaya ciyaartoy fursado cusub si ay u xalliyaan xujada.

Xidhiidhku waa ciyaar halxiraale ah oo uu sameeyay New York Times. Ciyaartu waxa ay soo bandhigaysaa ciyaartoyga oo wata 16 kelmadood oo ka kooban waxa aanu ka codsanaya in ay ereyada u habeeyaan afar qaybood oo afar ah oo ku salaysan xidhiidhka ka dhexeeya. Xidhiidhadani waxa ay la xidhiidhi karaan mawduucyo kala duwan, sida cinwaanada ciyaaraha fiidyaha, taxanaha buugaagta, hadhyada cas, ama magacyada makhaayadaha silsiladaha.

Iyadoo erayada qaarkood ay u ekaan karaan inay ku haboonaan karaan mawduucyo badan, waxaa jira hal jawaab oo sax ah mid kasta. Si loo caawiyo ciyaartoydu inay aqoonsadaan isku-xidhka, ciyaartu waxay u ogolaataa inay isku shaandheyn oo dib u habeeyaan ereyada ku yaal shabkada.

Qayb kasta oo ereyada ah waa mid midab leh, iyadoo kooxda jaalaha ah ay yihiin kuwa ugu fudud ee lagu aqoonsan karo kooxda guduudan ayaa ah kuwa ugu adag. Marka ciyaartoyda ay u maleynayaan inay aqoonsadeen gogol, waxay soo gudbin karaan jawaabahooda. Haddii ay sax tahay, afarta kelmadood ayaa laga saarayaa shabkada, dulucda iyaga ku xidhana waa la muujin doonaa. In si khaldan loo qiyaaso waxa loo xisaabin doonaa khalad, ciyaartoyguna waxay leeyihiin xadka afar khalad ka hor inta aanay ciyaartu dhamaan.

Haddii ciyaartoyda ay dhibaato ku qabaan xallinta xujada, ciyaartu waxay bixisaa tilmaamo waxayna muujisaa jawaabaha qaarkood. Mawduucyada maanta waxaa ka mid ah Qurxinta Halloween, Bandhigyada TV-ga, Calaamadaha Makiinada Slot, iyo Nambarada Cinwaannada Buugaagta. Tusaale ahaan, mid ka mid ah Qurxinta Halloween waa Fiidmeerta, mid ka mid ah Bandhigyada TV-ga waa 24.

Xidhiidhada waxaa loo qaabeeyey inay noqoto mid adag, xadhkaha goosashaduna way is beddelaan maalin kasta, iyagoo siinaya halxiraalaha cusub ee ciyaartoygu si ay u xalliyaan. Markaa haddii aadan xalin karin halxiraalaha maanta, hubi inaad dib u hubiso berri tartan cusub.

Xigasho: New York Times