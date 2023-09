Nvidia waxay cusbooneysiisaa darawalada si ay u horumariyaan waxqabadka Starfield ee RTX 30- iyo 40-Series GPUs

By

Nvidia waxay ku dhawaaqday casriyeyn toos ah oo hawada korkeeda ah oo kor u qaadi doonta waxqabadka Starfield ee isticmaalayaasha RTX 30- iyo 40-taxane kaararka garaafyada. Cusboonaysiinta waxaa ka mid ah hirgelinta tignoolajiyada BAR Resizable, kaas oo kor u qaadaya waxqabadka GPU-yadii ugu dambeeyay. Marka la eego xaaladaha tijaabada, Nvidia waxay ogaatay in GeForce RTX 40-taxane desktop GPU-yada ay la kulmeen celcelis ahaan 5 boqolkiiba kororka waxqabadka cusboonaysiinta kadib.

Si loo hubiyo iswaafajinta, cusboonaysiinta ayaa lagu dabaqi doonaa labadaba darawalada 537.17 ee jira iyo 537.34 darawalada cusub ee la sii daayay. Cusboonaysiintan ka sokow, Nvidia waxay sidoo kale soo bandhigtay hal-guji goobaha ugu fiican ee Starfield, taasoo fududaynaysa habka xulashada goobaha ugu fiican ee nidaamka gaarka ah ee isticmaalaha. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay wax ka qabatay arrinta profile GPU ee nooca dukaanka Microsoft ee Starfield.

Cusboonaysiintaan ayaa timid waxyar ka dib markii Digital Foundry ay soo warisay in Starfield ay si aad ah uga wanaagsan tahay AMD GPU-yada marka loo eego Nvidia iyo Intel GPUs. Dijital Foundry waxay ogaatay arrimo gaar ah oo la xiriira Intel CPUs waxayna xustay farqiga wax qabad ee boqolkiiba 46 ee u dhexeeya AMD's Radeon RX 6800 XT iyo Nvidia's RTX 3080 ee Starfield. Waa la arki doonaa in cusboonaysiinta astaanta BAR ee dib loo beddeli karo ay gacan ka geysan doonto in la xakameeyo farqiga waxqabadka ee lagu aqoonsaday Digital Foundry.

Gebogebadii, Cusboonaysiinta tooska ah ee hawada sare ee Nvidia ee darawaladeeda ayaa ujeedadeedu tahay inay horumariso waxqabadka Starfield ee RTX 30- iyo 40-taxane GPUs. Iyadoo la fulinayo BAR Resizable iyo soo bandhigida hal-guji goobaha ugu fiican, Nvidia waxay rabta inay kor u qaado khibrada ciyaaraha ee ciyaartoyda Starfield. In kasta oo warbixinadii hore ay iftiimiyeen farqiga u dhexeeya Nvidia, Intel, iyo AMD GPUs, cusboonaysiintani waxay doonaysaa inay wax ka qabato arrimahaas oo ay keento khibrad ciyaar oo joogto ah oo ku saabsan qalabyada kala duwan ee qalabka.

