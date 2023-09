Uma badna Apple inuu bilaabo iPad-yo cusub ilaa 2024, ayuu yidhi falanqeeyaha

Sida laga soo xigtay falanqeeyaha lagu kalsoon yahay ee Apple Ming-Chi Kuo, Apple hadda uma badna inay soo saarto iPad-yo cusub ilaa 2024. Warkan ayaa imanaya saacado ka hor inta aan Apple lagu wadaa inay soo bandhigto safka cusub ee iPhone 15 iyo Apple Watch Series 9.

Toddobaadkii hore, Kuo wuxuu kaloo sheegay inaysan jiri doonin MacBooks cusub illaa sanadka soo socda. Marka laga reebo dib-u-cusboonaynta iMac ee suurtogalka ah, waxay u muuqataa in Apple aysan lahaan doonin alaabooyin badan oo qalabeed oo cusub si loogu dhawaaqo inta ka harsan sanadka.

Markii hore, waxaa la filayay in Apple ay qaban doonto dhacdo Oktoobar si ay u soo bandhigto wareegga koowaad ee M3 Apple Silicon Macs iyo iPad Air oo la cusboonaysiiyay. Si kastaba ha ahaatee, labada Kuo iyo Bloomberg's Mark Gurman ayaa soo sheegay in dhacdadani ay u badan tahay in miiska laga saaro. Mac-yada cusub ayaa hadda la filayaa inay soo baxaan guga 2024 halkii ay ka ahaan lahaayeen dayrta 2023.

Gurman wuxuu hore u sheegay in cusboonaysiinta iPad Air ay wali ku socoto wadadii saxda ahayd, laakiin faallooyinka Kuo ee u dambeeyay ayaa shaki gelinaya wakhtiga sii deyntan sidoo kale.

Guud ahaan, waxay u muuqataa in Apple diiradda saaraya marka la eego qalabka siideynta ay noqon doonto iPhone cusub 15 iyo Apple Watch Series 9. Cusbooneysiinta iPad Pro waa in ay sugaan ilaa 2024, iyo sii dayn kale oo la filayo in sidoo kale laga yaabaa in dib loo dhigo.

Ilo:

– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)

– Bloomberg