Ha Rumaysan buun-buuninta: Daah-furka GTA 6 Liisaska iyo wararka xanta ah

Iyadoo la filayo in GTA 6 uu gaaro heerka qandhada, internetku wuxuu noqday goob lagu taran karo xanta xanta ah iyo daadashooyinka ku saabsan ciyaarta. Laga soo bilaabo sheegashooyinka cabbirrada faylalka waaweyn iyo qiimayaasha xad dhaafka ah ilaa khariidad isku daraysa dhammaan magaalooyinkii hore ee GTA, waxa ay u muuqataa in aanay xaddidnayn mala-awaalka duurjoogta ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in si taxadar leh loo wajaho wararka xanta ah oo si qotodheer loo baadho.

Mid ka mid ah xanta dhawaanahan ku dhex wareegaysay baraha bulshada ayaa soo jeedisay in GTA 6 uu cabbirkiisu yahay 750 GB, oo leh sheeko socon doonta ugu yaraan 400 saacadood. In kasta oo ay tani dadka qaar ula muuqato mid xiiso leh, haddana waxaa lama huraan ah in la iska weydiiyo sharcinimada sheegashadaas. Sidoo kale, wararka xanta ah ee sheegaya in ciyaarta ay ku kici doonto $150 ayaa si degdeg ah loo beeniyay sababtoo ah la'aanta ilo lagu kalsoonaan karo ama macnaha guud.

Sheegashada khariidad ballaadhan oo ka kooban dhammaan magaalooyinkii hore ee GTA ayaa sidoo kale samaynayey wareegyada. Fiidiyowyo iyo sawirro badan oo la sheegayo inay ka yimaaddeen ciyaarta horumarinta ayaa ku dhex wareegaysay khadka, laakiin inta badan waxaa caddeeyey inay been abuur yihiin ciyaartoy fiirsi leh. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in daadadyada iyo xanta noocaan ah ay ku jireen warshadaha ciyaaraha muddo tobanaan sano ah, laakiin kor u kaca warbaahinta bulshada ayaa sahashay in macluumaadka khaldan si degdeg ah u faafo.

Waxaa muhiim ah in la aqoonsado ilo lagu kalsoonaan karo oo aan ku dhicin tabaha clickbait ee abuurayaasha been abuurka ah ee raadinaya inay ka faa'iidaystaan ​​xiisaha ku xeeran GTA 6. Marka ay sii shakiyaan oo si taxadar leh u qiimeeyaan wararka soo baxaya, ciyaartoydu waxay iska ilaalin karaan in lagu marin habaabiyo sheegashooyinka dareenka leh. Ilaha lagu kalsoon yahay ayaa bixin doona macluumaad sax ah, iyo ogeysiisyada rasmiga ah ee Ciyaaraha Rockstar ayaa bixin doona cusboonaysiinta sharciga ah ee horumarka ciyaarta.

Maaddaama uu soo dhow yahay daaqadda sii-deynta GTA 6, waxaa muhiim ah in la yeesho dulqaad oo aan lagu mashquulin wararka xanta ah ee aan sal lahayn. Ku dheggan ilaha sumcadda leh, samee fikirka muhiimka ah, oo sug inta uu soo baxayo war rasmi ah. Dhanka kale, iska ilaali inaad ku qabsato qulqulka GTA 6 oo diiradda saar inaad ku raaxaysato cinwaannada jira ee xayeysiiska.

