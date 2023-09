Patent-ka cusub ee Nintendo Controller Patent wuxuu soo jeedinayaa hagaajinta Joy-Con Drift arrinta

By

Patent dhawaan la daabacay oo ay daabacday Xafiiska Patent-ka Mareykanka ayaa muujineysa in Nintendo laga yaabo inuu ka fikiro xal waara oo ku saabsan arrinta muddada dheer soo jirtay ee qulqulka Joy-Con. Joy-Con drift waa dhibaato uu Nintendo Switch console uu uga jawaabo dhaqdhaqaaqa faanka ee ka imanaya kontaroolayaasha Joy-Con. Arrintan ayaa niyad jab weyn ku noqotay milkiilayaasha Switch tan iyo markii console-ka la sii daayay 2017, taasoo keentay dacwado heer fasalka ah iyo raaligelin ka timid Nintendo.

Patent-ku waxa uu soo jeedinayaa isticmaalka "qayb iska caabin" leh dareere magnetorheological ah oo beddela viscosity ee ku salaysan xoojinta goobta magnetic. Dheecaanku wuxuu u dhaqmi lahaa sidii iska caabin marka kontaroolaha la barokiciyo. Qoraaga ciyaaraha iyo u doodaha gelitaanka Laura Kate Dale ayaa rajo ka muujisay in patent-kani uu ka dhigan yahay in Nintendo uu ka shaqaynayo Joy-Cons kaas oo ka faa'iidaysanaya magnetismka si looga hortago qulqulka. Si kastaba ha noqotee, qaar kale waxay qiyaasayaan in patent-ka laga yaabo inuu ka dhawaajiyo Nintendo inuu soo bandhigo ulaha analogga ah ee jawaab celinta la mid ah kuwa laga helay PS5.

Dale waxa kale oo uu carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay fursadaha gelitaanka heerka nidaamka ee ciyaartoyda naafada ah. Haddii Nintendo uu ku daro astaamo ay ka mid yihiin filtarrada midabka indho la'aanta heerka nidaamka iyo summada gelitaanka ee dukaanka dhijitaalka ah, waxay ka dhigi lahayd ciyaaraha Switch-ka mid la heli karo oo loo dhan yahay.

Intaa waxaa dheer, patent-ku wuxuu kiciyay xanta ku saabsan Nintendo Switch 2 ee la filayo, oo lagu xamanayo in la sii daayo 2024. Waxaa la qiyaasayaa in Switch 2 uu muujin doono waxqabadka la wanaajiyey iyo qaabka DLSS kor u qaadista si kor loogu qaado qaab-dhismeedka iyo xallinta.

In kasta oo la arki doono haddii iyo sida Nintendo uu u hirgelin doono fikradaha lagu soo bandhigay patent-ka, suurtagalnimada hagaajin joogto ah oo loogu talagalay qulqulka Joy-Con waa war dhiirigelin leh milkiilayaasha Switch. Nintendo weli kama bixin faallo rasmi ah oo ku saabsan patent-ka.

Xigasho: Xafiiska Patent ee Maraykanka