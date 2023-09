Microsoft waxay soo afjartay cusboonaysiinta Duo-ga asalka ah, katagidda macaamiisha niyad jab

Microsoft Surface Duo ee asalka ahaa, oo la sii daayay 2020, ayaa gaadhay dhamaadka cusboonaysiinta softiweerka, taasoo ka dhigeysa macaamiisha niyad jab. Aaladda gaarka ah ee laba-shaashadda ah ayaa loo suuq geeyey sidii qalab wax soo saar leh oo la xoojiyay awoodaha hawl-qabadka badan. Si kastaba ha ahaatee, dib u eegisyada bilowga ah ayaa muujiyay arrimo muhiim ah oo software ah, in kasta oo qalabka la ammaanay.

Microsoft waxay ballan qaaday saddex sano oo software ah oo casriyeyn ah oo loogu talagalay Duo Duo, laakiin cusboonaysiinta ayaa gaabis ahayd inay timaado. Shirkaddu waxay soo saartay casriyeyn ay ku samaysay Android 11 horraantii 2022, dhawr bilood ka dib waqtigii loo qorsheeyay. Tan waxaa ku xigtay imaatinka Android 12L labadaba Surface Duo asalka ah iyo taxanaheeda dambe ee 2022.

Nasiib darro, Android 12L ayaa noqon doonta cusboonaysiintii ugu dambeysay ee Duo-ga asalka ah. Bogga taageerada Microsoft wuxuu xaqiijinayaa in cusboonaysiinta aaladda, oo ay ku jiraan OS buuxa iyo cusboonaysiinta amniga, ay dhammaatay Sebtember 10, 2023. Iyadoo ay taasi jirto, cusboonaysiinta Android 13 waligeed looma sii dayn Surface Duo, in kasta oo Google uu siidaayay cusboonaysiinta muddo sannad ah. ka hor. Tani waxay ka dhigan tahay in macaamiisha ka iibsaday $1,400 taleefanka Microsoft ay heleen cusbooneysiin yar oo OS ah marka loo eego Google Pixel iyo Samsung Galaxy.

Mustaqbalku uma eka mid rajo leh Surface Duo 2 sidoo kale. Waxaa la filayaa inay lumin doonto taageerada bisha Oktoobar 2024, mana jiraan wax calaamado ah oo ku saabsan siideynta rasmiga ah ee Android 13 ee aaladda ilaa hadda. Microsoft waxay u muuqataa inay ka guurtay qaabka laba-shaashadda, iyadoo ay wararku sheegayaan in shirkaddu ay qorsheynayso qalab laabi karo oo la mid ah Samsung's Galaxy Z Fold iyo Google Pixel Fold.

In kasta oo Surface Duo-kii asalka ahaa laga yaabo in aanu helin wax cusboonaysiin ah, go'aanka Microsoft ee ah in ay diiradda saarto qaab ka duwan aaladaha mustaqbalka waxa ay tusinaysaa sida ay uga go'an tahay shirkadda in ay horumariso khibradda isticmaale. Si kastaba ha noqotee, mulkiilayaasha Duur-ka Duo ee jira, cusbooneysiin la'aanta waxay ku reebaysaa dareen niyad jab ah iyo rabitaanka taageero dheeraad ah Microsoft.

