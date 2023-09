Microsoft Windows 11 Wali waxay ka Furan tahay Xiriirinta Microsoft Edge in kasta oo isbedello la ballanqaaday

By

Sida lagu sheegay maqaal dhawaan soo baxay, Insider-ka Microsoft ee Windows 11 ayaa wali furaya isku xirka shabakada ee biraawsarkaaga Microsoft Edge, in kasta oo shirkaddu ay hore ugu dhawaaqday in ay furi doonto isku xidhka browserka caadiga ah ee isticmaalaha. Isbeddelkan waxa ay ahayd in uu u hoggaansamo Xeerka Adeegyada Dijital ah ee Yurub iyo Xeerka Suuqyada Dijital ah, kaas oo u baahan “ilaaliyeyaal” sida Microsoft si ay uga fogaadaan is-doorbidda.

Developer Daniel Aleksandersen, oo tijaabiyey kan cusub Windows 11 Insider , wuxuu ogaaday in Edge weli si xoog ah loo furay halkii browserka caadiga ah, iyadoon loo eegin goobta isticmaaluhu. Aleksandersen waxa kale oo uu xusay in aanay jirin wax isbedel ah oo muuqda oo ku yimi Windows 11 Dev Insider marka ay timaaddo furitaanka isku xidhka.

Waxaa la saadaaliyay in isbeddelku uu ku koobnaan karo wicitaanka codsiyada sida Outlook halkii Edge ama Windows. Xaaladahan, codsiyada waa la bedeli doonaa si ay u furaan xiriiriyeyaasha biraawsarkaaga caadiga ah halkii ay ka ahaan lahaayeen Edge. Si kastaba ha ahaatee, isbedel noocaas ah lagama helin koodka.

Arrintani maaha mid cusub, maadaama Alexandersen uu hore u abuuray barnaamij la yidhaa EdgeDeflector si uu uga gudbo habdhaqanka nidaamka URL Edge ee Windows 10. Dabeecaddan Microsoft ayaa dadka qaar u arkaan inay tahay hab ay iskood uga door bidaan adeegyadeeda ikhtiyaarrada qolo saddexaad.

Waxaa xusid mudan in Google ay soo bandhigtay qaabkeeda URL-ka, googlechrome:, si loo furo isku xirka Chrome-ka ee iOS halkii Safari. Microsoft ayaa markii dambe hirgelisay qorshaheeda, microsoft-edge:, si ay u maamusho URL-yada qaybaha nidaamka Windows. In kasta oo ay isku dayeen Brave iyo Mozilla si ay u dhexgalaan isku-xirahan, Microsoft waxay ka hor istaagtay abka dhinac saddexaad inay ka gudbaan faragelinteeda.

Aleksandersen waxa uu aaminsan yahay in hab-dhaqanka Microsoft uu ku xad-gudbo dookhyada isticmaalaha oo ay adkaan karto in laga sooco dabeecadaha xaasidnimada leh. Waxa uu soo jeedinayaa in Microsoft ay u isticmaali lahayd qaabkeeda URL si aad u yar oo loogu talagalay xayeysiisyada ama maareynta Xisaabaadka Microsoft.

Gebagebadii, Microsoft Windows 11 Dhismaha Insider ayaa wali ka furaya isku xirka Microsoft Edge, in kasta oo la ballanqaaday in lagu ixtiraamayo browserka caadiga ah ee isticmaalaha. Dhaqankani waxa uu kor u qaaday welwelka ku saabsan is-doorbida iyo ku xadgudubka dookhyada isticmaalaha.