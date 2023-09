Nintendo wuxuu soo gabagabeynayaa Cusbooneysiin Cusub oo ku saabsan Safarka Mario Kart

By

Nintendo ayaa dhawaan ku dhawaaqday in aysan sii deyn doonin waxyaabo cusub ciyaarteeda caanka ah ee tartanka mobilada, Mario Kart Tour, wixii ka dambeeya 4-ta Oktoobar. Farriin dhex-taal ah oo uu la wadaagay warbaahinta bulshada xog-hayaha oo lagu magacaabo OatmealDome, Nintendo ayaa muujisay mahadnaqa ay u hayso bulshada ciyaarista waxayna daaha ka qaaday in socdaallada mustaqbalka ee ciyaarta ay ka koobnaan doonaan waxyaabo horay loo sii daayay. Tani waxay ka dhigan tahay in aan koorsooyin cusub, darawallo, karts, ama gliders lagu dari doonin horay u socda, iyo waxa jira ayaa dib loo warshadayn doonaa si aan xad lahayn.

In kasta oo aysan jirin wax cusub oo cusub, Eurogamer ayaa ku warramaysa in ciyaartu ay ahaan doonto mid la ciyaari karo mustaqbalka la filayo. Mario Kart Tour, oo la bilaabay Sebtembar 2019, ayaa guul weyn u ah Nintendo, isaga oo soo saara ku dhawaad ​​$293 milyan oo dakhli caalami ah illaa Sebtember 2022. Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta ayaa la kulantay qaybteeda caddaaladda ah ee muranka, iyada oo dhaleecayn loo jeediyo “Spotlight Tubooyinka” makaanik gacha, kaas oo u shaqaynayay sidii sanduuqyo bililiqo ah oo aan la shaacin. Tuubooyinkan ayaa la saaray Sebtembar 2022, laakiin Nintendo waxa uu hadda wajahayaa dacwad tallaabo tallaabo ah oo ka timid waalid kaas oo ilmahiisa lagu eedeeyay in uu $170 ku kharash gareeyay Tubooyinka Spotlight iyaga oo aan ogayn.

Inkastoo aan wax cusub oo cusub loo qorsheyn Mario Kart Tour, Nintendo wuxuu sii wadaa inuu ka shaqeeyo ciyaaraha kale ee mobilada sida Isgoysyada Xayawaanka: Xerada Jeebka, Heroes Dabka, iyo Super Mario Run. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay ku ballaarinaysaa ganacsigeeda meelaha ay ka midka yihiin abaabulka dhacdooyinka, oo ay weheliso guusheedii dhawaa ee Filimka Super Mario Bros.

