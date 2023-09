Ma tahay inaad u maalgeliso kaydka Apple si aad u korodho ama qiimo?

Marka ay timaado in Apple stock (AAPL), khubaradu waxay aaminsan yihiin in aan loo baahnayn in la argagaxo in kasta oo dhawaanahan warbixinno ku saabsan mamnuucista iPhone ee Shiinaha. Shirkadda "saldhigga dahabiga ah ee lagu rakibay ee 2 bilyan oo macaamiil ah" iyo sumcadda astaanta xooggan ayaa ka dhigaysa ikhtiyaar maalgashi oo cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, su'aashu waxay weli tahay in Apple uu yahay kaydka qiimaha ama kaydka koritaanka.

Ahaanshaha ciyaartoyga ugu sarreeya warshadaha casriga ah oo gacanta ku haysta lacag caddaan ah oo badan, Apple waxay ku dhacdaa qaybta shirkad qaan-gaar ah oo dakhligeedu deggan yahay, oo la mid ah kaydka qiimaha leh. Si kastaba ha ahaatee, suuqu maaha in sidaas oo kale loo qiimeeyo. Dhanka kale, Apple ayaa sidoo kale ka maqan calaamado cad oo kobac degdeg ah oo kaydka kobaca dhabta ah uu muujin doono.

Iyadoo ay jirto hubaal la'aantan, waxaa jirta rajo kobaca mustaqbalka ee Apple. Suuqyada soo koraya sida Hindiya waxay soo bandhigaan fursado la taaban karo oo ballaarin ah. Intaa waxaa dheer, falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in sirdoonka macmal (AI) uu noqon doono kicin weyn koritaanka Apple sanadaha soo socda.

Haddii aad aaminsantahay in Apple ay awood u leedahay in ay sii weynaato oo ay sii korodho, waxaad dooran kartaa inaad maal gashid shirkadda. Si kastaba ha ahaatee, waa muhiim in la tixgeliyo haddii aad bixinayso awoodda Apple, joogitaanka awoodda, ama koritaanka mustaqbalka.

Talooyinka falanqeeyayaasha Wall Street ee saamiyada Apple waxay hadda ka kooban yihiin 35 Iibsasho, 14 Hays ah, iyo afar Iibi. Ugu dambayntii, go'aanka maalgashiga Apple waa inuu ku salaysan yahay qiimayntaada kobaca shirkadda iyo yoolalkaaga maalgashi.

