Baanka dhexe ee Israa'iil, Baanka Israa'iil, ayaa ku sii socda qorshayaal lagu soo bandhigayo shekel dhijitaal ah si kor loogu qaado hababka lacag-bixinta ee waddanka. In kasta oo bangigu aanu wali gaadhin go'aan kama dambays ah oo ku saabsan in la bilaabayo sheqelka dhijitaalka ah, waxa uu weli ku adkaysanayaa in uu safka hore kaga jiro sahaminta lacagta dhijitaalka ah iyo taageerada dadaalka lagu horumarinayo nidaamka lacag bixinta iyo nidaamka maaliyadeed guud ahaan.

Baanka Israa’iil waxa uu waday cilmi-baadhis iyo u diyaargarowga suurtogalka ah ee soo saarista sheqelka dhijitaalka ah laga soo bilaabo Noofambar 2021. Baahida loo qabo nidaam lacag-bixineed oo hufan ayaa horseeday hindisahan, maadaama bangigu aqoonsaday faa’iidooyinka suurtagalka ah ee lacagta dhijitaalka ah ee bangiga dhexe (CBDC) ) horaantii 2017.

Guddoomiyaha Bangiga Israa’iil Amir Yaron ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in lala socdo dhaq-dhaqaaqa dhaqaalaha iyo in la xiro farqiga u dhexeeya dhaqaalaha kale ee horumarsan. Waxa kale oo uu carabka ku adkeeyay in haddii Israa'iil ay soo saari lahayd sheqelka dhijitaalka ah, ay mudnaanta siin doonto ilaalinta heerarka gaarka ah ee la mid ah ama ka sarreeya kuwa ay bixiso hababka lacag bixinta dhijitaalka ah ee jira.

Guddoomiye ku xigeenka gobolka Andrew Abir ayaa iftiimiyay suurtogalnimada in sheqelka dhijitaalka ah lagu soo bandhigo tartan badan nidaamka maaliyadeed ee Israa'iil, kaas oo ay hadda gacanta ku hayaan dhawr bangi iyo hay'ado waaweyn. Bixinta garoon heersare ah, CBDC waxay awood u siin kartaa soo-galayaasha suuqa cusub inay bixiyaan badeecado iyo adeegyo maaliyadeed.

Mashruuca Sela ee Bangiga Israel, oo ay iska kaashadeen Maamulka Lacagta ee Hong Kong iyo Bangiga Dejinta Caalamiga ah, ayaa muujiyay suurtagalnimada tafaariiqda CBDC. Mashruucani wuxuu diiradda saarayaa isku dhafka helitaanka, tartanka, iyo tallaabooyinka amniga internetka iyadoo la ilaalinayo faa'iidooyinka lacagta caddaanka ah.

Tixgelinta bangiga dhexe ee sheqelka dhijitaalka ah ayaa ku timaad iyadoo laga jawaabayo baahida dadweynaha ee nidaam maaliyadeed oo cadaalad ah. Kor u kaca heerka ribada ee dhawaantan ayaa muujiyay baahida loo qabo korodhka tartanka, maadaama bangiyada ganacsigu aanay si buuxda ugu gudbin qiimaha korodhka dheelitirka macaamiishooda, taasoo keentay dib u dhac dadweyne.

Gabagabadii, iyadoo Baanka Israa’iil aanu weli go’aan adag ka gaadhin soo saarista sheqelka dhijitaalka ah, waxa uu si firfircoon u baadi-goobayaa sahaminta iyo horumarinta lacagta dhijitaalka ah si loo casriyeeyo hababka lacag bixinta iyo kor u qaadida muuqaal maaliyadeed oo tartan badan oo dalka ka jira.

