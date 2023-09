Macaamiisha Apple waxay la kulmaan £20 lacag dheeri ah oo loogu talagalay beddelka dallacaadda iPhone-ka

Shirkadda Apple ayaa lagu wadaa inay bedesho dekedda iyo fiilooyinka iPhone-keeda markii ugu horreysay muddo 11 sano ah si ay ugu hoggaansanto xeerarka Midowga Yurub. Sharciga Midowga Yurub wuxuu u baahan yahay dhammaan taleefannada inay isticmaalaan heerka USB-C, waxaana Apple la filayaa inay ku qaadato heerkan moodellada soo socda ee iPhone. Si kastaba ha ahaatee, isbeddelkani wuxuu la yimaadaa kharashka macaamiisha.

Fiilada cusub ee dallacadu waxay noqon doontaa mid aan la jaan qaadi karin lebenka hadda lagu dallaco ee milkiilayaasha iPhone badan ay isticmaalaan. Natiijo ahaan, milkiilayaasha iPhone-ka cusub waxaa laga yaabaa inay si gaar ah u iibsadaan £19.99 koronto. Kharashkan dheeriga ah wuxuu ku darayaa qiimihii horeba qaaliga ahaa ee moodooyinka iPhone ee ugu dambeeyay, iyadoo iPhone 15 uu ku dhow yahay £2,000.

Go'aanka Apple ee ah in aan lagu darin adapters koronto leh iPhones cusub waa isku day lagu dhimayo qashinka elektiroonigga ah. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ka dhigan tahay in macaamiisha ka soo cusbooneysiinaya moodooyinka hore ay ogaan doonaan in adapters-kooda jira aysan ku shaqeynin qalabka cusub. Isbeddelkani waxa uu u horseedi karaa niyad-jab, iyada oo la tixgelinayo in heerka USB-gii hore weli si weyn loo isticmaalo.

Si arrintan wax looga qabto, Apple ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhiirigelinayso shaqaalaheeda dukaamada inay iibiyaan adapters-ka gidaarka iyaga oo garab socda iPhone-yada cusub. Shirkaddu waxay mar hore u wareejisay iPads-kii ugu dambeeyay iyo Laptop-yadii u dambeeyay ee isku xirka USB-C, iPhone-kuna waa aaladda xigta ee isbeddelkan lagu sameeyo.

Dekadda USB-C waxay bixisaa xawli ku dallacasho degdeg ah iyo wareejinta xogta marka la barbar dhigo dekedii hore ee USB-A. In kasta oo dad badan oo da'da iPhone-ka dallaca adaabiyeyaasha ay isticmaalaan dekedda USB-A, iPhone-yada cusub ayaa la filayaa inay ku jiraan fiilada leh heerka USB-C ee labada daraf.

In kasta oo ay jirto dhibka iman kara iyo kharashyada lagu daray macaamiisha, Apple waxa ay u adeegsanaysaa beddelka dallacaadda dekedda adduunka oo dhan. Dhamaadka sanadka soo socda, dhammaan taleefannada lagu iibiyo Midowga Yurub waa inay qaataan heerka USB-C.

Falanqeeyayaasha ayaa qiyaasaya in isbeddelkani uu saameyn ku yeelan karo iibka iPhone, maadaama iibsadayaasha mustaqbalka ay dib u dhigi karaan horumarintooda. Qiimaha moodooyinka iPhone 15 ee ugu jaban ayaa la filayaa inuu ku sii ahaado £ 849, laakiin falanqeeyayaasha ayaa saadaaliyay in moodooyinka qaaliga ah ee "Pro" ay arki doonaan kororka qiimaha.

Guud ahaan, go'aanka Apple ee ah inuu u hoggaansamo qawaaniinta EU ee ku saabsan beddelka dallacaadda dekedaha wuxuu u keeni karaa caqabado macaamiisha ah, laakiin waxay la jaan qaadaysaa dadaallada caalamiga ah ee lagu jaangooyo isku xirnaanta aaladda.

Qeexitaanno:

- USB-C: USB-C (ama USB Type-C) waa halbeeg caalami ah oo lagu dallaco iyo wareejinta xogta taasoo bixisa xawli degdeg ah marka loo eego heerkii hore ee USB-A.

- USB-A: USB-A waa dekedda caadiga ah ee USB taas oo si weyn loogu isticmaali jiray ku dallacaadda iyo wareejinta xogta kombiyuutarada, baabuurta, iyo dallacaadaha.

Ilo:

– Ma jiro ilo la bixiyay.