Apple ayaa daaha ka qaaday iPhone 15: Astaamaha, Qiimaha, iyo Taariikhda Siideynta

Apple ayaa dhawaan soo bandhigtay nooceeda iPhone 15 oo aad loo sugayay intii lagu guda jiray munaasabad gaar ah oo ka dhacday Tiyaatarka Steve Jobs ee ku yaalla Cupertino, California. Moodooyinka cusub ee iPhone 15 ayaa lagu wadaa in lagu sii daayo Aotearoa (New Zealand) Sebtember 22, iyadoo qiimayaashu ay ka bilaabanayaan NZ $ 1649 moodeelka caadiga ah, NZ $ 2099 Pro, iyo $ 2499 Pro Max.

Inta lagu guda jiro dhacdada, Apple ayaa sidoo kale daaha ka qaaday moodooyinkii ugu dambeeyay ee Apple Watch, kaas oo leh muuqaal cusub oo xakameynaya dhaqdhaqaaqa. Habkan, isticmaalayaashu waxay qaban karaan hawlo kala duwan iyagoo wada taabanaya suulka iyo farta hore.

Waxa xiisaha lihi leh, kala duwanaanshaha iPhone 15 ayaa lagu bilaabay isla qiimayaashii hore ee iPhone 14 ee Maraykanka. Si kastaba ha noqotee, gudaha New Zealand, saldhigga iPhone 15 wuxuu qiimihiisu NZ $ 50 ka sarreeyaa iPhone 14. IPhone 15 Pro qiimahiisu waa NZ $ 100 in ka badan iPhone 14 Pro, moodooyinka cusub ee Plus iyo Pro Max waxay arkeen kor u kaca qiimaha bilowga ah. ee NZ$300 marka loo eego moodooyinka sanadkii hore.

Mid ka mid ah muuqaalada caanka ah ee kala duwan ee iPhone 15 waa soo bandhigida dekedaha USB-C ee lagu dallaco. Tallaabadan ayaa timid kadib markii Midowga Yurub uu meel mariyay sharci dhigaya in dhammaan aaladaha yar yar oo ay ku jiraan taleefannada casriga ah ay isticmaalaan USB-C charging marka la gaaro 2024. Isbeddelkan, isla xarigga lagu dalaco iPhones wuxuu sidoo kale dalaci karaa inta badan taleefannada casriga ah ee Android iyo aaladaha kale. Intaa waxaa dheer, waxay u oggolaaneysaa dib u dallacaadda, taasoo la micno ah in isticmaalayaashu ay ku buuxin karaan agabka sida kiiskooda AirPods si toos ah iPhone-kooda.

Marka la eego midabada, moodooyinka iPhone 15 iyo moodooyinka Plus waxaa lagu heli doonaa casaan, jaalle, buluug, cagaar, iyo madow. Moodooyinka iPhone 15 Pro iyo Pro Max waxay bixiyaan madow, caddaan, buluug, iyo ikhtiyaar titanium dabiici ah. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan qaar ka mid ah taleefannada Android la barbar dhigo, moodooyinka caadiga ah ee iPhone 15 kuma jiraan muuqaal had iyo jeer ku jira ama bandhig 120Hz ah.

Moodooyinka iPhone 15 Pro waxay la socdaan kiis titanium oo khafiif ah oo adag, oo beddelaya birta aan fiicnayn ee loo adeegsaday moodooyinkii hore. Intaa waxaa dheer, furaha carrabka la' ee dhinaca taleefanka waxaa lagu beddelay badhanka waxqabad ee la baran karo.

Guud ahaan, kala duwanaanshaha iPhone 15 wuxuu bixiyaa astaamo cusub, qiimayaal sare oo moodooyinka qaar ah, iyo ku habboonaanta dallacaadda USB-C. Iyada oo sifooyinkooda cajiibka ah iyo naqshadahooda la cusboonaysiiyay, iPhone-yadan cusub ayaa hubaal ah inay soo jiidan doonaan dareenka dadka xiiseeya Apple iyo kuwa jecel tignoolajiyada si isku mid ah.

