Apple wuxuu daaha ka qaaday iPhone 15, Apple Watch Series 9, iyo AirPods Pro 2 oo leh USB-C

Apple ayaa hadda ku dhawaaqday khadkeeda cusub ee aadka loo filayo ee 2023, oo ay ku jiraan iPhone 15, Apple Watch Series 9, iyo AirPods Pro 2 oo leh dallaca USB-C. IPhone 15 wuxuu la imanayaa beddelka USB-C iyo zoom kamarad dheerad ah oo loogu talagalay qaabkiisa Pro. Shirkaddu waxay rajaynaysaa in wax-soo-saarkan cusubi ay ku soo jiitaan macaamiisha si ay u cusboonaysiiyaan oo ay u beddelaan boggii dhawaa ee qiimaha saamigeeda.

Noocyada caadiga ah iyo kuwa lagu daray ee iPhone 15 waxay hayaan walxaha naqshadeynta moodooyinkii hore, oo ay ku jiraan dhinacyada aluminium iyo dhabarka muraayadaha iyo hore. Si kastaba ha ahaatee, hadda waxay muujinayaan geeso cusub oo la isku qurxiyay iyo jar "jasiirad firfircoon" oo yar oo ku taal dusha sare ee shaashadda. Nadaamka kamarada laba geesoodka ah ayaa si weyn loo hagaajiyay, oo leh 48-megapixel sensor main iyo 2x zoom indhaha ah.

Moodooyinka cusub waxay sidoo kale ku faanaan shaashado laba jeer iftiimaya, oo awood u siinaya in dibeddu si fiican loo akhriyo. Muuqaal kale oo xusid mudan ayaa ah soo bandhigida dekedda USB-C, taas oo u oggolaanaysa in lagu dallaco laguna waafajiyo aalado kala duwan. Taleefannada waxaa lagu qalabeeyay chip-ka A16 waxaana laga heli doonaa dukaamada Sebtembar 22, laga bilaabo £ 799 ($ ​​799) ee iPhone 15 iyo £ 899 ($ ​​899) ee iPhone 15 Plus.

Moodooyinka dhamaadka-sare ee iPhone 15 Pro iyo 15 Pro Max waxay helayaan casriyeynta ugu badan sanadkan, oo ay ku jiraan bezels yar yar, galaas dhabarka barafaysan, iyo dhinacyada titanium si loo wanaajiyo adkeysiga iyo miisaanka fudud. Furaha carrabka la' waxaa lagu beddelay badhanka waxqabadka kaas oo qaban kara hawlo badan. Moodooyinkan waxay sidoo kale ka muuqdaan chip-ka A17 Pro ee waxqabadka wanaajiyay, dekedo USB-C oo degdeg ah, iyo kamarado wanaagsan. IPhone 15 Pro Max, gaar ahaan, wuxuu la socdaa kamarad telephoto 12MP ah oo bixisa 5x zoom indhaha ah, oo la mid ah taleefannada Samsung iyo Google.

Apple ayaa sidoo kale soo bandhigtay Apple Watch Series 9 iyo Ultra 2. Taxanaha 9 wuxuu hayaa naqshaddii la yaqaanay isagoo bixinaya chip S9 cusub oo loogu talagalay socodsiinta dhaqsaha badan iyo shaashad dhalaalaysa. Ultra 2, dhanka kale, waxa uu leeyahay shaashad 3,000nit ka sii ifaysa iyo kiis ka samaysan 95% titanium dib loo warshadeeyay. Labada noocba waxa la heli doonaa laga bilaabo £399 ($399) ee Apple Watch Series 9 iyo £799 ($799) ee Watch Ultra Series 2.

Guud ahaan, safkii ugu dambeeyay ee wax soo saarka Apple wuxuu muujinayaa horumarrada waxqabadka, nashqadaynta, iyo sii jirista. Soo-bandhiyadan cusub ayaa lagu wadaa inay dhacaan bakhaarrada Sebtembar 22, Apple waxay rajaynaysaa inay dib u soo celiso xiisaha macaamiisha oo ay kor u qaaddo booskeeda suuqa.

