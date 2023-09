Roundup Xanta Apple: iPad Mini 7, Kiiska Dallacaadda USB-C, iyo iPhone 15 cusboonaysiinta kamaradaha

By

Isku soo wada duuboo xanta Apple ee maanta, waxaa jira mala-awaal ku saabsan iPad mini 7 ee soo socda, suurtagalnimada kiis ku dallaca USB-C ee AirPods, iyo casriyeynta kamaradaha ee moodooyinka iPhone 15.

Laga bilaabo iPad mini 7, wararka xanta ah waxay soo jeedinayaan in la soo bandhigi karo waqti dambe, laga yaabo in la sii daayo saxaafadeed Apple. Diiradadu waxay u muuqataa inay ku foogan tahay sifooyin gaar ah halkii dib-u-qaabayn weyn lagu samayn lahaa. Cabbirka is haysta ee iPad mini waxa uu ka dhigayaa qalab gacma oo gacmeed oo aad u fiican, sidaa darteed ciyaartoydu waxa ay rajaynayaan ogeysiisyada ciyaarta la xidhiidha.

U guurista qalabyada, waxaa jira mala-awaal ku saabsan kiis ku dallacaadda USB-C ee AirPods. Tani waxay u noqon doontaa soo-dhaweyn soo dhaweyn leh isticmaalayaasha haysta fiilooyinka USB-C ee badan laakiin aan awoodin inay ku dallacaan AirPods-kooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la filayaa in kiiska USB-C uusan ku imaan doonin raqiis.

Isbeddel kale oo la filayo waa qaadashada isku xirka USB-C ee kala duwanaanshaha iPhone 15. Tani waxay la macno tahay dhamaadka dekedda hillaaca, u oggolaanaysa isticmaalayaasha inay isticmaalaan fiilooyinka USB-C ee ku dallacaadda iyo wareejinta xogta. In kasta oo tallaabadani aanay ahayn mid aasaasi ah, maadaama taleefanno badan oo Android ah ay isticmaalayeen USB-C muddo sannado ah, waxay la jaanqaadaysaa Apple heerka warshadaha.

Casriyeynta kaamirada ee moodooyinka iPhone 15 waxaa ka mid ah sawir-qaadis xisaabeed oo la hagaajiyay iyo soo bandhigida kamarad periscope oo leh 6x zoom indhaha ah ee iPhone 15 Pro Max. Kobcinta sawir qaadista xisaabinta waxay hiigsanaysaa in ay keento sawiro ka sii fiican, iyada oo la soconaysa tartanka Google iyo Samsung. Kaamirada telephoto ee leh 6x zoom indhaha ayaa la filayaa inay dhaliso dheelitirnaanta u dhexeeya isticmaalka iyo tayada sawirka cajiibka ah.

Guud ahaan, wararka xanta ah ayaa sawir xiiso leh u leh dadka xiiseeya Apple. iPad mini 7, kiiska USB-C ee AirPods, iyo cusboonaysiinta kamaradaha ee moodooyinka iPhone 15 ayaa la filayaa inay horumar la taaban karo ku keenaan safka wax soo saarka Apple.

Qeexitaanno:

- USB-C: Xidhiidhiyaha caalamiga ah ee u oggolaanaya dallacaadda degdegga ah iyo wareejinta xogta marka la barbar dhigo dekedda Hillaaca.

- Garaacista Specs: Horumarka qeexida aaladda, sida processor-ka, kamarada, ama awoodda kaydinta.

- Sawir-qaadista xisaabinta: Isticmaalka algorithms-yada software si kor loogu qaado loona wanaajiyo tayada sawirada ay qaadato kamarada casriga ah.

