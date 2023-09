IPhone 15 wuxuu isticmaali doonaa USB-C: Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato

By

IPhone 15, oo ah casrigii ugu dambeeyay ee Apple ee taleefankeeda caanka ah, ayaa sameeyay isbedel weyn oo laga yaabo inay ka cadhaysiiyaan isticmaaleyaasha qaar. Si loo waafajiyo qawaaniinta Yurub, Apple waxay ku bedeshay xidhiidhiyaha hillaaca xidhiidhiyaha cusub ee USB-C oo qaabaysan si loogu dallaco. Tani waxay ka dhigan tahay in isticmaalayaashu ay u baahan doonaan inay ku beddelaan qalabkooda Hillaaca, sida fiilooyinka ku dallaca iyo dhegaha-dhegaha, alaabada cusub ee adeegsata USB-C.

Kala-guurkaani wuxuu xasuusinayaa markii Apple ay ka beddeshay xiriiriyaha 30-pin una gudubtay Hillaac sanadkii 2012, taasoo ka dhigtay qalabyo badan oo duugoobay. Si kastaba ha ahaatee, waxa wakhtigan kaga duwan yahay in dadka badankiisu ay hore u haysteen fiilada USB-C. Aalado badan, oo ay ku jiraan taleefoonnada dhegaha la gashado, consoles-yada ciyaarta, iyo MacBookga Apple, ayaa horeba u isticmaali jiray USB-C deked caadi ah.

U dhaqaaqista USB-C waxay jawaab u tahay amar ka yimid Midowga Yurub oo looga baahan yahay dhammaan kuwa sameeya taleefannada casriga ah inay qaataan isku xiraha dallacaadda caadiga ah marka la gaaro 2024. Tan waxaa looga golleeyahay in lagu dhimo qashinka deegaanka iyadoo u oggolaanaysa macaamiisha inay isticmaalaan fiilooyinka korantada oo yar.

Iyadoo jaangooyooyinka fiilooyinka dallacadu ay tahay tallaabo hore loo qaaday, waxaa muhiim ah in laga digtoonaado khatarta ka iman karta fiilooyinka USB-C. Si ka duwan xajiyeyaasha tayada sare leh, fiilooyinka USB-C ee ka jaban ma laha jajabyada lagama maarmaanka ah si ay uga ilaaliyaan qalabkaaga isbedbeddelka korontada. Waa muhiim in la maalgeliyo fiilooyinka waara ee laga helo noocyada caanka ah si looga fogaado in ay waxyeello u geystaan ​​taleefankaaga.

Waxa kale oo muhiim ah inaad ka digtoonaato meesha aad ku xidhayso fiilada USB-C. Ku xidhida ilo koronto ka saraysa ka talefankaagu aqbalayo waxay dhaawac u gaysan kartaa ama xataa ku xidhi kartaa qalabkaaga. Ku dheji isticmaalka lebenka dallacaadda oo tayo sare leh si aad u hubiso badbaadada taleefankaaga.

Isticmaalayaasha iPhone ee aan qorshaynayn inay isla markaaba casriyeeyaan laakiin weli u baahan dajiyeyaasha cusub, dallacaadda wirelessku waa beddelka kharash-ool ah. Waajibka Midowga Yurub waxa uu khuseeyaa xidhiidhada fiilsan, marka aaladaha dallaca wireless-ka sida Apple's MagSafe ama suufka dallacaadda wireless-ka iyo istaagyada ayaa wali fiican in la isticmaalo.

Guud ahaan, oo leh fiilada saxda ah iyo leben ku dallacaadda, u gudubka USB-C waa inuu keenaa faa'iidooyin sida wareejinta xogta degdegga ah iyo dhimista tirada fiilooyinka looga baahan yahay aaladaha kala duwan. Waxa kale oo ay la macno tahay fiilooyinka la qaado marka la safrayo ama la safrayo, maadaama USB-C uu noqdo heerka dallacaadda caadiga ah.

