U guurista xogtaada Fitbit akoon Google

Soo koobid: Laga bilaabo 2025, waxa ay noqon doontaa qasab in la isticmaalo akoonka Google ee Fitbit. Iyadoo isticmaalayaasha Fitbit ee jira aysan ahayn inay u guuraan xogtooda isla markaaba, waxay dooran karaan inay sidaas sameeyaan hadda si ay uga faa'iidaystaan ​​faa'iidooyinka. U raritaanka xogtaada Fitbit ee koontada Google-ku waxay ogolanaysaa in hal mar la soo galo oo waxay khusaysaa sifada gaarka ah ee Google xogtaada Fitbit. Waxaa muhiim ah in la ogaado in socdaalkani uu yahay mid joogto ah oo aan dib loo celin karin.

Si aad u bilowdo nidaamka socdaalka, hubi in abkaaga Fitbit la cusboonaysiiyay noocii u dambeeyay. Fur abka oo raadi degdeg ciwaankiisu yahay "Fitbit waa qayb ka mid ah qoyska Google." Haddii aad aragto degdegtan, taabo "Bilow." Marka xigta, ka dooro akoonkaaga Google liiska fursadaha jira. Haddii aanad lahayn akoon ku habboon Google, waxaad samayn kartaa mid cusub.

Talaabada xigta, dib u eeg oo xaqiiji habayntaada Fitbit, oo ay ku jirto macluumaadkaaga profile iyo xogta caafimaadka iyo fayoqabka. Waxaad dooran kartaa xogta aad rabto inaad u guurto. Xaqiijinta macluumaadkaaga kadib, dib u eeg sida Google u isticmaalo xogta Fitbit oo ogolaw shuruudaha. Waxa kale oo aad heli doontaa ikhtiyaarka aad ku biirin karto xogtaada caafimaadka dadaallada cilmi baarista Google iyo Fitbit.

Intaa waxaa dheer, waxaad dooran kartaa inaad xogtaada ku dhejiso Google's Health Connect API haddii la rabo. Marka aad dhammayso tillaabooyinkan, taabo "La sameeyay" si aad u dhammayso habka socdaalka. Habka oo dhan waa inuu qaataa ku dhawaad ​​shan ilaa toban daqiiqo.

Xusuusnow in iyadoo socdaalka uusan ahayn mid qasab ah illaa 2025, u haajiridda goor hore waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka faa'iideysato faa'iidooyinka isticmaalka koontada Google ee Fitbit. Way mudan tahay in laga fiirsado haddii aad qorshaynayso inaad sii wadato isticmaalka qalabka Fitbit ama Pixel Watch muddada fog.

Fiiro gaar ah: Fitbit xogta caafimaadka iyo fayoqabka looma isticmaali karo xayaysiisyada Google bartilmaameedka iyada oo qayb ka ah shuruudaha soo iibsiga Google ee Fitbit.

