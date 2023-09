Sida loo isticmaalo FaceTime on Apple TV oo leh tvOS 17

By

Cusboonaysiinta tvOS 17 ee ugu dambeysay ee Apple TV waxay keenaysaa muuqaal cusub oo xiiso leh: FaceTime app. Hadda, dadka isticmaala Apple TV waxay si toos ah uga wici karaan TV-ga FaceTime iyagoo isticmaalaya muuqaalka kamaradaha joogtada ah ee iPhone-ka ee iOS 17. Tani waxay u oggolaaneysaa waayo-aragnimada wicitaanka fiidiyowga ee weyn ee ku habboon oo ku habboon shirarka shirkadaha.

Si aad u isticmaasho FaceTime on Apple TV oo wata tvOS 17, waxaad u baahan tahay inaad haysato sharuudaha soo socda:

- tvOS 17 ayaa lagu rakibay Apple TV-gaaga

- iOS 17 ayaa lagu rakibay iPhone-kaaga

- Labada Apple TV iyo iPhone labaduba waxay ku soo galeen isla aqoonsiga Apple

- Labada iPhone iyo Apple TV waxay ku xidhan yihiin isku shabakad WiFi

- IPhone leh taageerada kamaradaha joogtada ah (iPhone XR ama moodooyinka dambe)

Maadaama Apple TV aanu lahayn kamarad ku dhex jirta, muuqaalka Kameradda Continuity Camera ee macOS waxa loo gudbiyay tvOS 17. Marka aad furto app-ka FaceTime ee Apple TV-gaaga, waxa aad heli doontaa ogeysiis iPhone-kaaga si aad ugu xidhid Apple TV-ga. . Marka lagu xiro, waxaa lagu weydiin doonaa inaad dhigto iPhone-kaaga qaab muuqaal ah oo u dhow TV-ga oo ay kamarada gadaal kugu soo wajahan tahay.

Si aad u wacdo FaceTime Apple TV oo wata tvOS 17, raac talaabooyinkan:

1. Ka bilow barnaamijka FaceTime ee Apple TV-gaaga.

2. Dooro aqoonsiga Apple ee aad rabto inaad u isticmaasho wicitaanada FaceTime.

3. Taabo ogeysiiska on your iPhone oo aqbalo xiriirka.

4. Dhig iPhone-kaaga jihada lagu taliyay ee u dhow TV-ga.

5. Dooro xidhiidhka aad rabto in aad wacdo.

6. Marka uu xidhiidhku aqbalo wicitaankaga, dooro inta u dhaxaysa saddex nooc oo muuqaal ah: Xarunta Dhexe, Sawirka, iyo Falcelinta.

Isticmaalka FaceTime ee TV-ga Apple waxay leedahay faa'iidooyin sida ku habboonaanta waayo-aragnimada wicitaanka fiidiyaha ee shaashadda weyn iyo tayada fiidiyoow ee ka wanaagsan isticmaalka kamaradaha dambe ee iPhone. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in la ogaado in FaceTime on Apple TV laga heli karaa oo keliya 4K-diyaar ah sanduuqyada Apple TV.

Marka laga soo tago FaceTime, waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa iPhone-kaaga meel fog oo aad ku maamusho Apple TV. Markaa, hadday tahay shirarka qoyska ee muhiimka ah ama wicitaannada ganacsiga, hadda waxaad ku raaxaysan kartaa waayo-aragnimada shaashadda TV-ga weyn.

