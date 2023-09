Sharci-yaqaannada Jamhuuriga ayaa soo bandhigay sharci lagu joojinayo lacagta dhijitaalka ah ee Bangiga Dhexe

By

Sharci-dajiyayaasha Jamhuuriga ee Maraykanka wakhti kuma lumin in ay keenaan sharci dabaqa aqalka looga dan leeyahay in lagu hor istaago soo saarista lacagta dhijitaalka ah ee bangiga dhexe (CBDC). Qareenka Aqlabiyadda Aqalka Tom Emmer waxa uu dib u soo celin doonaa Xeerka Gobolka ee Ka-hortagga Lacagta Dijital ah ee Bangiga Dhexe, kaas oo ujeeddadiisu tahay in laga hortago Kaydka Federaalka iyo bangiyada xubnaha ka ah inay soo saaraan nooca dhijitaalka ah ee dollarka oo ay u adeegsadaan hirgelinta siyaasadda lacagta.

CBDCs ayaa caan ka helay sanadihii ugu dambeeyay, iyada oo ilaa 130 waddan, oo matalaya 98% dhaqaalaha adduunka, sahaminta noocyada dhijitaalka ah ee lacagahooda. Si kastaba ha noqotee, waxay ku muransan yihiin kuwa xiiseeya crypto iyo konservatives sababtoo ah, si ka duwan cryptocurrencies dhaqameed, CBDCs waxay dejiyaan xiriir lacageed oo u dhexeeya muwaadiniinta gaarka ah iyo dawladda.

Mid ka mid ah welwelka ugu weyn ayaa ah in dowladuhu ay isticmaali karaan CBDC-yada si ay u helaan aan la xannibin xogta maaliyadeed ee muwaadiniinta gaarka ah, taasoo horseedaysa walaac ku saabsan ilaalinta la xoojiyey. Dhaleeceyntu waxay ku doodayaan in suurtagalnimada helitaanka iyo ka faa'iidaysiga xogta isticmaalaha ay ka miisaan badan tahay faa'iidooyinka kharashyada wax kala iibsiga ee hooseeya iyo kordhinta ka mid noqoshada maaliyadeed.

Maamulka Biden ayaa sheegay in aysan jirin wax qorshe ah oo lagu soo saarayo CBDC, laakiin sharci-dajiyayaasha GOP ayaa weli shaki ka qaba tillaabooyinka curdunka ah ee ay qaadeen Kaydka Federaalka, sida cilmi-baarista iyo barnaamijyada tijaabada, si ay u sahamiyaan suurtagalnimada hirgelinta CBDC.

Qareenka aqlabiyadda Aqalka Tom Emmer's biilka la cusboonaysiiyay waxa uu doonayaa in uu wax ka qabto isbeddelka siyaasadda hantida dhijitaalka ah. Waxay soo bandhigaysaa mamnuucid "CBDC-yada dhexdhexaadka ah," oo ay bixiso Kaydka Federaalka laakiin ay maamusho bangiyada tafaariiqda iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed halkii ay si toos ah u siin lahaayeen Fed. Kani waa qaabka uu Shiinuhu u isticmaalo yuan-ga dhijitaalka ah.

Sharcigu wuxuu sidoo kale meesha ka saarayaa qodob u baahan Fed inuu u sheego barnaamijyada tijaabada ee CBDC ama daraasadaha Congress-ka, maadaama arrimahan lagu xalliyo biilasha kala duwan. Inkasta oo sharciga ka-hortagga CBDC aysan u badneyn inuu gudbo sanadkan sababtoo ah kantaroolka dimuqraadiga ah ee Senate-ka iyo Aqalka Cad, taageerayaasha biilka ayaa rajeynaya inay kor u qaadaan wacyiga dadweynaha ee ku saabsan hoos u dhaca suurtagalka ah ee CBDCs.

Sharciga la cusboonaysiiyay wuxuu ka hor imaanayaa dhageysiga guddi-hoosaadka Adeegyada Maaliyadeed ee Golaha ee CBDCs, iyo Guddoomiyaha Guddiga Securities and Exchange Gary Gensler ayaa la filayaa inuu ka marag furo habka uu u maro sharciyeynta hantida dhijitaalka ah ee hortiisa Guddiga Bangiyada ee Senate-ka.