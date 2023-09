Google waxa uu Gboard ku soo bandhigaa sifada wax-akhriska: Qalab Qoraal oo ku salaysan AI oo xoog badan

By

Xulashada kiiboodhka caanka ah ee Google ee Android, Gboard, ayaa lagu dejiyay inuu helo noocyo kala duwan oo astaamo cusub oo AI ah. Shirkii horumarinta I/O 2023 ee dhawaan, Google waxa ay daaha ka qaaday qorshayaasheeda ay ku wanaajinayso Gboard qalab kala duwan oo AI ah. Soo kordhintaan cusub waxaa ka mid ah ikhtiyaarka "Proofread", oo hadda diyaar u ah kaliya tijaabiyaasha beta.

Nooca soo socda ee 13.4 cusboonaysiinta, qaabka Proofread wuxuu ka soo muuqan doonaa nooca beta ee Gboard for Android. Qalabkan ku shaqeeya AI waxa uu si ku haboon ugu dhex yaalaa aaladaha kiiboodhka waxana uu ujeedadiisu tahay in uu ka caawiyo isticmaalayaasha in ay ka hubiyaan qoraalkooda higaada iyo khaladaadka naxwe ahaaneed.

Sida laga soo xigtay warbixinnada, qaabka Proofread-ka ayaa markii ugu horreysay lagu arkay Pixel Fold, oo muujinaya "Fix it" degdeg ah oo ay la socoto astaanta Google ee abuurista AI. Marka la doorto doorashadan, sharraxaad soo booda ah ayaa la bixiyaa, iyadoo lagu wargelinayo isticmaalayaasha in qoraalkooda loo diri doono Google si ay u habeeyaan marka sifada la daaro.

Isticmaalayaashu waxay si fudud u taabsan karaan ikhtiyaarka "Proofread" ee ku dhex jira aaladda Gboard, taasoo u oggolaanaysa AI inay falanqeyso qoraalka oo ay bixiso talooyin lagu hagaajinayo higaada ama khaladaadka naxwaha ee la ogaado, iyo sidoo kale in lagu daro xarakayn. Sixitaannada la soo jeediyay waxaa weheliya badhanka "Fix it", kaas oo isticmaalayaashu ay taaban karaan si ay si toos ah u saxaan khaladaadka.

Habkan cusubi waxa uu awood u leeyahay in uu beddelo shaqaynta saxda ah ee jirta, isaga oo siinaya tallo sax ah oo gaar ah oo ku saabsan hagaajinta qoraalka. Intaa waxaa dheer, waxaa la sheegay in Google uu si firfircoon uga shaqeynayo horumarinta sifooyin dheeri ah oo AI ku saleysan Gboard, sida abuuraha dhejiska AI ku shaqeeya iyo qaab "tone" u suurtageliya isticmaalayaasha inay dib u qoraan farriimaha codad kala duwan leh, oo u dhexeeya mid rasmi ah iyo mid aan rasmi ahayn. .

Soo bandhigida Google ee muujinta Proofread ee Gboard waxay ka tarjumaysaa sida ay uga go'an tahay ka faa'iidaysiga AI si kor loogu qaado khibrada isticmaalaha oo ay u bixiso qalab waxtar leh oo wax ku ool ah oo qoraal ah oo aan qalad lahayn. Cusboonaysiinta soo socota waxay diyaar u yihiin inay wax ka beddelaan habka aan u isticmaalno kiiboodhkayaga, taasoo ka dhigaysa hawlaha qorista kuwo lagu raaxaysto oo waxtar leh.

