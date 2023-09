Fahamka Sanduuqa Qarsoonnimada ee Google: Mustaqbalka Dabagalka Xogta Isticmaalaha

By

Google ayaa dhawaan soo bandhigtay muuqaal cusub oo la yiraahdo Sanduuqa Qarsoonnimada, kaas oo ka dhigan isbeddel weyn oo ku saabsan sida Chrome uu ula socdo xogta isticmaalayaasha ujeedooyinka xayeysiinta. Isbeddelkan waxa uu ku beddelayaa isticmaalkii soo jireenka ahaa ee cookies-ka qolo saddexaad oo leh nidaam cusub kaas oo si toos ah u taabanaya taariikhda baadhista isticmaalaha si uu u ururiyo macluumaadka ku saabsan xayaysiinta "mowduucyada."

Markii hore, cookies-ka-koowaad ayaa loo isticmaali jiray si loo bixiyo khibradda indha-indheynta shakhsi ahaaneed, halka cookies-ka saddexaad uu u oggolaaday xayeysiiyayaashu inay la socdaan isticmaalayaasha dhammaan mareegaha kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, cookies-yadan qolo saddexaad ayaa inta badan loo arkay inay yihiin kuwo ku xad-gudbay xagga sirnimada.

Sanduuqa Qarsoonnimada Google waxa uu rajeenayaa in uu wax ka qabto walaacyadan sirta ah iyadoo la siinayo nidaam hufan oo la kontoroolo oo raadraaca xayaysiiska Halkii laga heli lahaa cookies, Chrome hadda waxa uu bixiyaa mawduucyo xayaysiis ah, kuwaas oo ah soo koobid heersare ah oo soo koobaya habdhaqanka wax baadhista isticmaalaha oo ay shirkaduhu heli karaan si ay ugu adeegaan xayaysiisyada mawduucyo gaar ah. Astaamaha kale waxaa ka mid ah Dhageystayaasha la ilaaliyo, taas oo sahlaysa dib-u- suuq-geyntooda, iyo Warbixinta Tilmaanta, taas oo aruurisa xogta dhageysiga xayeysiiska.

Iyadoo Google uu dhigayo Sanduuqa Qarsoonnimada ee Sandbox si uu u horumariyo sirta isticmaalaha, waxaa jira fikrado kala duwan oo ku saabsan saameyntiisa. Dhinac, tignoolajiyada raadraaca waxay wanaajin kartaa khibrada isticmaalaha iyadoo la siinayo talooyinka iyo xasuusinta gaarka ah. Dhanka kale, isticmaalayaasha qaar ayaa laga yaabaa inay ku dhibtoonayaan ilaalinta heerkan.

Haddi aad door bidayso in aad iska ilaaliso la socoshada gabi ahaanba, waxa jira habab kale oo la heli karo. Barowsarrada gaarka ah ee aan daba-galka ahayn sida DuckDuckGo iyo Brave ayaa mudnaan siiya sirta isticmaalaha. Intaa waxaa dheer, Safari iyo Firefox waxay horey u xannibeen cookies-ka qolo saddexaad si caadi ah.

Kuwa isticmaalaya Google Chrome, goobaha Sanduuqa Qarsoonnimada ee Sanduuqa waxa laga heli karaa hoosta Dejinta> Qarsoonaanta xayaysiisyada. Isticmaalayaashu waxay u rogi karaan qayb kasta si gaar ah ama u dami karaan, iyadoo ku xidhan dookhooda. Waxaa xusid mudan in curyaaminta sifooyinkan ay saameyn ku yeelan karto ururinta iyo wadaagga xogta isticmaalaha.

Adduunyada ay inta badan adeegyada internetku bilaash yihiin, waa muhiim in la qiro in kharashku ku iman karo qaab xog shakhsi ah. Isticmaalayaal ahaan, waa in aan tixgelinno oo aan qiimeynaa doorashooyinkeena ku saabsan sirta khadka iyo wadaagista xogta.

