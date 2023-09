Midnimada Oo Ku Dhawaaqday Kharash Cusub Oo Muran Badan Dhaliyay Oo Laga Qaaday Soo-saareyaasha Ciyaarta

Unity, oo ah shirkadda ka dambeysa mashiinka caanka ah ee Unity Engine ee ay adeegsadaan istuudiyowyada ciyaaraha ee madaxa bannaan, ayaa dhaliyay muran ku saabsan ku dhawaaqista lacag cusub. Laga bilaabo 1da Jannaayo, horumariyayaashu waa la dalaci doonaa mar kasta oo la soo dejiyo ciyaarta la isticmaalayo Matoorka Midnimada. Khidmada waxaa la kicin doonaa marka iibku gaaro heerka ugu sarreeya ee $200,000 ee dakhliga 12 bilood ama 200,000 wadarta rakibidda, oo waxay noqon kartaa ilaa $0.20 rakibid kasta, iyadoo ku xiran shatiga horumariyaha ee Unity.

Go'aankan waxaa la kulmay cadho iyo rumaysnaan la'aan ka dhex jirta bulshada horumarinta ciyaaraha, iyada oo horumariyayaashu ay muujiyeen walaac ku saabsan culayska dhaqaale ee iman kara iyo la-tashi la'aanta. Horumariyayaal badan ayaa ka walaacsan caqabadaha saadka ee hirgelinta khidmaddan, oo ay ku jirto sida ay u khusayso dib-u-rakibaadda ciyaarta ee qalabka cusub ama adeegyada is-diiwaangelinta sida Xbox Game Pass ama ururinta ciyaaraha samafalka sida Humble Bundle.

Midnimada, iyada oo ka jawaabeysa, waxay u tixraacaysaa khidmadda sida Lacagta Runtime Unity, maadaama ay la xiriirto koodka ku socodsiiya ciyaar kasta aaladaha ciyaartoyga. Shirkaddu waxay ku andacoonaysaa in qaab-dhismeedka khidmadan ay u oggolaanayso horumariyeyaasha inay ka faa'iidaystaan ​​ka-qaybgalka ciyaartoyga socda. Madaxa Unity Create, Marc Whitten, ayaa sheegay in ujeedada khidmaddan ay tahay in "si wanaagsan loo dheellitiro qiimaha sarrifka" ee u dhexeeya Midnimada iyo horumariyeyaasha, iyo in dakhli badan loo abuuro shirkadu si ay u sii wado maalgashiga matoorka.

Go'aankani wuxuu kor u qaadayaa welwelka ku saabsan saameynta dhaqaale ee istuudiyaha haddii ay la kulmaan dib u dhac ka yimaada adeegsadahooda ama haddii ciyaarahooda ay ku dhammaadaan ololeyaal rakibid ballaaran. Horumariyayaal badan ayaa dareemaya in khidmadan lagu daray ay ka hor imanayso fahamkooda heshiiska shatiga ee ay la galeen Midnimada iyo dakhliga ay filayaan inay ka soo saaraan ciyaarahooda. Cadayn la'aanta Unity ee ku saabsan sida loo hirgelin doono kharashka iyo dabagalka ayaa sii kordhisay walaacyadan.

Unity Engine, oo markii hore la sii daayay 2005, waa mashiinka ciyaarta iskutallaabta ah kaas oo caan ka dhex helay horumariyeyasha ciyaaraha madaxa banaan sababtoo ah awoodiisa iyo dabacsanaantiisa. Waxaa loo isticmaalay in lagu abuuro koobab guul leh sida Cuphead, Rust, iyo Pokémon GO. Si kastaba ha ahaatee, Unity waxay soo wajahday caqabado dhaqaale, taasoo keentay in shaqaalihii shaqada laga fadhiisiyo, loona baahan yahay in dib loo qiimeeyo maalgashigeeda. Shirkaddu waxay rajaynaysaa in qaabkan cusub ee khidmadda uu ka caawin doono soo saarista dakhli badan iyo xoojinta booska ay ku leedahay warshadaha.

Ilo:

– Game Developer Magazine

– X Magazine