Faransiiska ayaa mamnuucay iibinta iPhone 12 Heerarka Shucaaca awgeed

Wasiirka da’da yar ee Faransiiska u qaabilsan dhaqaalaha dhijitaalka ah ayaa ku dhawaaqay in shirkadda Apple ay ku qasban tahay inay joojiso iibinta taleefoonkeeda iPhone 12 ee Faransiiska. Go'aankan ayaa yimid ka dib markii hay'adda ilaalinta shucaaca ee dalka, ANFR, ay samaysay baaritaanno ay ku ogaatay in heerka nuugista talefanka casriga ah (SAR) uu dhaafiyay xadkii sharciga ahaa.

Jean-Noel Barrot, oo ah wasiirka da'da yar ee Faransiiska, ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu siiyay Le Parisien in ANFR ay ogeysiisay Apple xayiraadda. Waxa kale oo uu sheegay in cusboonaysiinta softiweerku ay wax ka qaban karto arrimaha shucaaca ee la xidhiidha iPhone 12, kaas oo la iibinayey ilaa 2020.

Barrot waxa uu carabka ku adkeeyay in Apple ay haysato laba toddobaad si ay uga jawaabto oo ay u hirgeliso isbeddellada lagama maarmaanka ah. Ku guuldareysiga in sidaas la sameeyo waxay keeni kartaa in dib loo soo celiyo dhammaan aaladaha iPhone 12 ee wareegga. Waxa uu carabka ku adkeeyay in xeerar isku mid ah ay khuseeyaan dhammaan shirkadaha, oo ay ku jiraan kuwa dhijitaalka ah.

Midowga Yurub ayaa u dejiyay xaddi badbaado oo loogu talagalay qiyamka SAR ee la xidhiidha isticmaalka talefanka gacanta, maadaama daraasaduhu ay soo jeediyeen khatarta korodhka ah ee noocyada kansarka qaarkood. Ilaalada Faransiiska ayaa natiijadeeda la wadaagi doonta maamulayaasha dalalka kale ee xubnaha ka ah Midowga Yurub, iyadoo Barrot uu xusay in go'aankan uu yeelan karo saameyn adag.

Faransiisku waxa uu si firfircoon ugu hawlanaa la socodka heerarka shucaaca ee aaladaha elektiroonigga ah, iyada oo la kordhinayo xeerarka sanadka 2020 si looga baahan yahay tafaariiqleyaasha inay soo bandhigaan qiimaha shucaaca ee baakadaha kaliya maahan telefoonnada gacanta laakiin sidoo kale tablets iyo alaabada kale ee elektiroonigga ah.

Apple ayaan wali wax jawaab ah ka soo saarin ku dhawaaqista mamnuucida.

