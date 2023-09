Horudhac Forza Motorsport: Bilaw rajo leh oo loogu talagalay Sim orodka ugu dambeeya

By

Forza Motorsport had iyo jeer waxay caan ku ahayd waayo-aragnimadeeda orodka ee dhalaalaya, iyo qaybta soo socota ee taxanaha waxay u egtahay mid aan ka reebin. Horudhacii ugu dambeeyay ee taxanaha hordhaca ah ee Builders Cup, way caddahay in horumariyayaashu Turn 10 Studios ay sameeyeen aasaas adag sanado badan oo xamaasad tartan ah.

Taxanaha hordhaca ah waxa uu leeyahay saddex raad-raac iyo saddex baabuur, mid walbana waxa uu leeyahay sifooyin u gaar ah oo lagu maamulo. Haddii aad wadato 2019 Subaru STI S209, Honda Civic Type R ee 2018, ama Ford Mustang GT 2018, baabuurtu waxay dareemayaan fantastik. Ikhtiyaarada habaynta ayaa sidoo kale ogolaanaya hagaajinta wanaagsan ee run ahaantii saameeya habka baabuur kastaa u wado.

Mid ka mid ah astaamaha muuqda ee Forza Motorsport waa helitaankeeda. Ciyaartu waxa ay bixisaa jiidis adag, habab badan oo ciyaarta ah, iyo deeq waxbarasho iyo ikhtiyaaro caawimo. Badhanka dib-u-celinta, gaar ahaan, waa muuqaal la jecel yahay oo loogu talagalay wareegyada tababarka, taas oo u oggolaanaysa tartamayaasha inay si dhakhso ah dib u dejiyaan iyaga oo aan ka tagin jidka. Waxay dhiirigelisaa tijaabinta iyo ciyaarta iyada oo aan cabsi laga qabin ciqaabta.

Qaabka ciyaarta ayaa ah dhinac kale oo xusid mudan. Forza Motorsport waxay ku socotaa 60fps siman dhammaan goobaha, oo ay ku jiraan Xbox Series S. Muuqaalka ciyaaraha halkaas oo qaar badan oo ka mid ah cinwaannada AAA ay ku dhibtoonayaan inay ku dhuftaan 60fps, heerkan jawaab-celinta ayaa ah neefta hawo cusub oo loogu talagalay dadka xiiseeya tartanka.

In kasta oo ay jireen walaacyo ku saabsan sifooyinka maqan markii la bilaabay, sida qaabka daawadayaasha iyo shaashadda kala qaybsanaanta, khibradda asaasiga ah ee Forza Motorsport ayaa weli ah mid xooggan. Turn10 waxa uu diirada saarayaa bixinta SIM-ka tartanka oo mudnaan siiya ka jawaabida, habaynta, iyo helista Natiijadu waa ciyaar muuqaal ah oo cajiib ah oo leh ray-raadin caalami ah iyo iftiin firfircoon oo keenaya baabuurta iyo jidadka nolosha.

Inaad horay u sii eegto, Forza Motorsport waxaa loo qorsheeyay inay noqoto ciyaar adeeg toos ah, oo leh hoos u dhacyo joogto ah iyo astaamo bulsheed oo lagu dhisay khibrada. Tani waxay hubinaysaa in ciyaartoydu ay heli doonaan khariidado badan oo cusub, gaadiid, iyo caqabado ay sugi karaan sanadaha soo socda.

Guud ahaan, Forza Motorsport waxay muujineysaa ballanqaad weyn oo ah simka tartanka ugu dambeeya. Fiiro gaar ah u yeelashada tafaasiisha, gelitaankeeda, iyo kalsoonida muuqaalka ee cajiibka ah ayaa ka dhigaysa waayo-aragnimo xiiso leh oo soo jiidasho leh. Haddi aad tahay taageere taxanaha ama ku cusub ciyaaraha tartanka, Forza Motorsport waxa ay u qaabaynaysaa in ay noqoto cinwaan ay tahay in la ciyaaro.

