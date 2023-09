Dib-u-bilaabista Forza Motorsport: Waa Cusub oo Wax ka beddelka Baabuurta iyo Ciyaar-ciyaareedka aan dhammaadka lahayn

By

Ku soo laabashada kulliyadda, daabacaadda Forza Motorsport 6 Xbox One waxay ahayd mid ay qasab ku tahay dadka xiiseeya baabuurta. Laakiin siddeed sano ka dib, muuqaalka ciyaaraha ayaa isbeddelay. Ciyaaro badan oo Horizon ah iyo tartanka horyaalada kale ee tartanka, soo socota ee Forza Motorsport reboot waxay hiigsanaysaa in dib loo qeexo taxanaha iyo in ciyaartoyda lagu sii hayo sanadaha soo socda.

Forza Motorsport-ka cusub ma aha oo kaliya mid kale oo la tiriyey; waxay bixisaa waayo-aragnimo ka duwan. Si ka duwan ciyaarihii hore ee diiradda saaray tartanka orodka iyo horumarka darawalka, dib u bilaabashadu waxay ku wareegaysaa wax ka beddelka baabuurta. Halkii laga soo ururin lahaa boqolaal baabuur, ciyaartoyda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay doortaan tobanka ay jecel yihiin oo ay u habeeyaan si ay u abuuraan baabuur gaar ah.

Si kastaba ha ahaatee, arrinta ugu muhiimsan ee dib-u-kicintani waa qorshaheeda cimri-dhererka. Si ka duwan taxanaha soo jireenka ah, ma jiraan wax qorshayaal ah oo ku saabsan ku celcelinta mustaqbalka ee ciyaarta. Taa baddalkeeda, horumariyeyaasha Turn 10 Studios waxay qorsheynayaan inay si joogto ah u cusboonaysiiyaan ciyaarta baabuur cusub iyo astaamo ku saleysan jawaab celinta ciyaartoyga. Tani waxay ka dhigan tahay in ciyaartoyda maalgeliya ciyaarta hal mar ay heli doonaan waxyaabo cusub inta ka dhiman noloshooda.

Mid ka mid ah walxaha muhiimka ah ee go'aamiya guusha ciyaartan weligeed ah waa fiisigiskeeda. Motorsport-ka cusub wuxuu ballan qaadayaa horumarinta fiisigiska, isagoo bixinaya kontaroolo fiiqan iyo indho-indhayn yar. Waayo-aragnimada guud waxa ay dareema in la sifeeyay oo waxa lagu abaalmariyaa ciyaartoyga horumarinta xirfadahooda wadista inta ay daryeelayaan baabuurtooda.

Marka la eego gameplay, reboot-ku waxa uu wax ka qabtaa arrinta la'aanta nuxurka ciyaaraha orodka ee diirada saaraya. Baabuurtu waxay leeyihiin caqabado gaar ah si ay u darajo sare u qaadaan, raadadkana waxa loo qaybiyaa qaybo aan lagu qiimaynayn wakhtiga kala qaybsanaanta oo keliya balse sidoo kale waxa lagu qiimeeyaa sida ugu wanaagsan ee darawalka aragtida gaadhigaas u gudan karo. Habka Ololaha Taxanaha Dhisaha Ciyaarta waxa uu bixiyaa horumar dabiici ah iyada oo loo marayo caqabado kala duwan waxana uu ilaaliyaa ciyaartoyda ku hawlan.

Halka demo ee Forza Motorsport ay soo bandhigtay kartideeda qiimaha ku celiska ah iyo fadhiyada ciyaarta dheer, tijaabada ugu danbeysa waxay ku jirtaa awooda ay u leedahay inay madadaalo sii ahaato mustaqbalka fog. Ciyaartoyda wali miyay soo jiidan doonaan ciyaarta laba sano ka dib marka tartamayaashu ay ku daydaan? Qulqulka joogtada ah ee nuxurka cusub ma qancin doonaa ciyaartoyda, mise waxaa jiri doona baahi loo qabo taxane si looga faa'iidaysto ciyaartoy daacad ah iyo ganacsiyada yaryar?

Ilaa ciyaarta si buuxda loo sii daayo iyo sanadaha xiga ee suuqa, waa la arki doonaa haddii Forza Motorsport ay gaadhi doonto yoolkeeda ah inay noqoto ciyaar tartan weligeed ah. In kasta oo ay muujinayso ballan-qaad, haddii ay sii wadi karto xiisaha ciyaartoyga iyada oo aan loo hoggaansamin qaab-dhaqameedka taxanaha ahi lama hubo. Si kastaba ha ahaatee, dib u soo kabashada Forza Motorsport ee soo socota waxay leedahay awood ay ku soo jiidato xiiseeyaasha ciyaaraha oo dib u qeexdo nooca mustaqbalka la arki karo.

Ilaha: Dib-u-bilaabista Forza Motorsport waxay u egtahay mid cajiib ah (daah fur buuxa: Microsoft)