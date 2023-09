Ciyaartoyga cusub ee Forza Motorsport waxa uu hiigsanayaa in uu noqdo Ciyaar Tartan loo soo dhawayn karo dhamaan Ciyaartoyda

By

Forza Motorsport, qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha ciyaaraha caanka ah ee tartanka caanka ah, ayaa lagu wadaa in ay bixiso meel la geli karo oo dhammaan ciyaartoyda ah. Developer Turn 10's's has clear - in diirada la saaro khibrada tartanka lafteeda, cusboonaysiinta fiisigiska iyo AI si loo abuuro jawi waxbarasho oo dabiici ah. Ciyaartu waxay ku faantaa muuqaalo sawir leh oo 4K ah oo cajiib ah waxayna soo bandhigaysaa nidaamka horumarka RPG-ga oo loogu talagalay 500+ baabuur.

Ciyaartoyda tartanka, waxay kasbadaan dhibcaha baabuurta (CP) kuwaas oo loo isticmaali karo in lagu hagaajiyo baabuurtooda qaybo cusub iyo casriyeyn. Ciyaartoyda aan xiiseyneynin faahfaahinta, nidaamka soo laabtay ee Drivatar wuxuu u oggolaanayaa in si fiican loo habeeyo khibradda tartanka guud. Marka la hagaajiyo miisaanka sideed-dhibcood, ciyaartoygu waxay xakameyn karaan sida wanaagsan ee tartamayaasha kale ay u qabtaan, taas oo ciyaarta ka dhigaysa mid macquul ah.

Forza Motorsport sidoo kale waxay mudnaan siisaa marin u helida iyadoo siinaya fursado badan oo loogu talagalay ciyaartoyda naafada ah. Ciyaartu waxay ka kooban tahay tilmaamo maqal iyo sheeko loogu talagalay darawallada indhoolayaasha ah, taabasho hal-taabasho ah oo loogu talagalay kuwa leh xannibaadaha dhaqdhaqaaqa, iyo qoraal-hoosaadyo aad loo habeyn karo oo loogu talagalay dhagoolaha iyo maqalka adag. Tilmaamaha helitaanku faa'iido uma aha oo kaliya kuwa naafada ah laakiin sidoo kale waxay caawiyaan ciyaartoyda kale. Ciyaartu waxay soo dhawaynaysaa ciyaartoy heer kasta oo xirfadeed ah mana ciqaabayso isticmaalka qalabka caawinta.

Nidaamka Mastery Baabuurka ee Forza Motorsport wuxuu bixiyaa jawaab celin joogto ah iyo abaalmarinno ciyaartoyda, taasoo u oggolaanaysa inay si joogto ah u horumariyaan xirfadahooda. Waxay siisaa ciyaartoyda dareen guul iyo horumar la mid ah kan laga helo RPG-yada. Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta ayaa weli diiradda saaraya jacaylka baabuurta halkii ay noqon lahayd RPG buuxa ama ciyaarta jilitaanka.

Forza Motorsport waxaa lagu sii dayn doonaa Xbox Series X/S iyo PC Oktoobar 10-keeda, waxaana laga heli doonaa Xbox Game Pass. Iyada oo ay diiradda saarayso gelitaanka, u dhawaanshaha, iyo waayo-aragnimada orodka immersive, ciyaartu waxay ujeedadeedu tahay inay rafcaan u qaadato tartamayaasha khibradda leh iyo kuwa cusubba.

