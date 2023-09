Lacagta Dijital ah iyo Qorshaha De-Dollarization ee Shiinaha iyo Xulafada

Sida laga soo xigtay aqoonyahanka Shiinaha ee hormuudka ka ah, lacagaha dhijitaalka ah ayaa ka caawin doona hoos u dhigista doolarka Shiinaha iyo xulafadeeda. Huang Qicai, Ku-xigeenka Agaasimaha Fujian Academy ee Sayniska Bulshada, ayaa aragtidan ku muujiyay qayb ra'yi ah oo loogu talagalay Guangming Daily. Huang waxa uu sheegay in nidaamka dollar-ka-dhigista uu mar hore ka bilaabmay waddamo kala duwan, isla markaana ay horseedi doonto kala-soocidda lacagta adduunka ee kala duwan, iyada oo waddamadu ku dadaalayaan inay iska fogeeyaan USD.

Huang wuxuu aaminsan yahay in fiatka dhijitaalka ah, sida yuan-ga dhijitaalka ah ee Shiinaha, uu door ka ciyaari doono geeddi-socodkan muddada dheer. Waxa uu soo jeedinayaa in lacagaha dijitaalka ah ee caalamiga ahi ay awood u leeyihiin in ay hal-abuuraan oo ay gacan ka geystaan ​​de-dollarization-ka. Maaddaama codsiyada lacagta dhijitaalka ah ay sii wadaan qaan-gaarnimada, Huang waxay soo jeedinaysaa suurtagalnimada "lacagta adduunka" sare-sare oo soo baxda oo noqoto xarunta nidaamka maamulka lacagta caalamiga ah. In kasta oo Huang aanu si cad u sheegin in yuan-ka dhijitaalka ah ee Shiinaha ay tahay inuu buuxiyo doorkan, haddana waxa uu maqaalkiisa ku xusay habka lacag-bixinta ee BRICS, BRICS Pay.

BRICS Pay waa madal lacag bixinta dhijitaalka ah oo baahsan oo soo socota. Huang waxa uu tilmaamay in haddii caqabadaha wada shaqaynta la xalin karo, lacagaha dhijitaalka ah ee bangiga dhexe (CBDCs) lagu dari karo BRICS Pay. Waxaa xusid mudan, Shiinaha, Ruushka, iyo Brazil waxay horumar la taaban karo ka sameeyeen mashruucyadooda lacagta dhijitaalka ah. Huang wuxuu xaqiijinayaa in CBDCs ay runtii gacan ka geysan karto de-dollarka iyada oo loo marayo macaamil ganacsi laba geesood ah ama mid dhinacyo badan leh oo ay fududeeyeen mashaariicda buundada lacagta dhijitaalka ah.

Arrin kale oo muhiim ah Huang wuxuu ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in la jebiyo awoodda nidaamka fariimaha bangiga SWIFT, kaas oo uu xukumo Mareykanka. Waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in xulafada Shiinuhu ay si xoog leh u dhiirrigeliyaan lacag-la'aanta meelaha muhiimka ah sida tamarta iyo badeecadaha. Huang waxa uu soo jeedinayaa in sarifka lacagaha lagu kala beddesho oo la dejiyo wadamada badeecooyinka soo saara ee isticmaala lacagaha maxaliga ah iyo yuan-ku si tartiib tartiib ah u wiiqo xidhiidhka ka dhexeeya saliidda iyo dollarka Maraykanka.

Gebagebadii, lacagaha dhijitaalka ah, gaar ahaan yuan-ga dhijitaalka ah ee Shiinaha, ayaa awood u leh inay kaalmeeyaan nidaamka de-dollarization-ka. Iyagoo kor u qaadaya isticmaalka fiatka dhijitaalka ah iyo wax ka qabashada caqabadaha is-dhexgalka, quruumaha sida Shiinaha iyo xulafadeeda waxay yareyn karaan ku tiirsanaanta USD waxayna kor u qaadi karaan lacagta adduunka ee kala-baxsan.

Ilo:

– XY/Adobe

– Fujian Academy of Social Sciences

- Guangming Daily