Gearbox Studio Waxaa Lagu Soo Waramaya Inay Saameeyeen Dadaalka Dib U Habaynta Kooxda Embracer

Marka loo eego warbixinadii dhawaa, Gearbox Studio waa istuudiyihii ugu dambeeyay ee ay saamayso Embracer Group dadaalada dib u habeynta ee socda. Kooxda Embracer waxay ku dhawaaqday barnaamij dib-u-qaabayn dhammaystiran bishii Juun si ay uga soo kabsato kharashaadkeedii laxaadka lahaa ee sannadihii la soo dhaafay iyo boqolkiiba 40 hoos u dhac ku yimid qiimaha saamiga ka dib iskaashi istiraatijiyadeed oo guul-darraystay oo lala yeeshay Kooxda Ciyaaraha Savvy.

Iyada oo qayb ka ah dib-u-habaynta, istuudiye kale oo uu leeyahay Embracer, Ciyaaraha Volition, ayaa isla markiiba la xidhay dhammaadkii bishii hore. Hadda, Reuters waxay soo warineysaa in Gearbox laga yaabo inuu yahay istuudiyaha xiga ee lagu sii daayo Embracer. Embracer ayaa la sheegay inuu la shaqaynayo bangiyada maalgashiga ee Goldman Sachs iyo Aream & Co si ay u sahamiyaan ikhtiyaarka iibinta Gearbox. Waxay mar hore ka heleen xiiso dhinacyo saddexaad oo raadinaya inay helaan istuudiyaha.

Waxaa xusid mudan in qiimaha saamiyada Embracer ay arkeen isbeddel wanaagsan ka dib warkan. Gearbox, oo ay heshay Embracer sanadka 2021, waxa uu lahaa natiijooyin isku dhafan iyo ciyaartii uu dhawaan soo saaray. Iibinta Sheekooyinka Cusub ee laga keenay Xuduudaha ayaa lagu soo waramayaa in ay hooseeyeen, sida uu qabo daabacaha Take-Two. Si kastaba ha ahaatee, mid kale oo Borderlands ah, Tiny Tina Wonderlands, ayaa dhaaftay filashooyinka. Maamulaha guud ee Randy Pitchford ayaa hore u sheegay in khibradaha mustaqbalka ay horeba ugu jireen horumarka.

Daabace ahaan, Gearbox waxa uu leeyahay qorshayaal uu ku sii daayo Hyper Light Breaker iyo Homeworld 3 horraanta 2024. Horumarro badan ayaa laga yaabaa in ay soo baxaan oo ku saabsan dadaalka dib-u-qaabaynta Embracer Group iyo mustaqbalka Gearbox.