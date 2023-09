Ninku wuxuu helay qoraal cadho ah oo ku saabsan gaadhi baarkin ah oo u socda dagaal jid

By

Nin u dhashay California oo lagu magacaabo Steve Haas, ayaa la kulmay dhacdo nasiib darro ah markii uu ku laabtay gaarigiisii ​​taagnaa ee Santa Clarita, kaliya waxa uu helay farriin cadho ah oo uga hadhay muraayadda hore. Dhacdadan ayaa si degdeg ah u sii korortay markii uu Xaas ka horyimid mas’uulkii qoraalka ka masuulka ahaa, waxaana ka dhashay khilaaf xooggan.

Dhigashada waddooyinka dadweynaha waa caado caadi ah, dadkuna waxay inta badan ku tiirsan yihiin inay meelo bannaan oo bannaan ah u helaan baabuurtooda gudaha magaalooyinka. Si kastaba ha ahaatee, xaaladahan oo kale waxay muujinayaan suurtagalnimada isku dhacyada ka dhex dhasha milkiilayaasha baabuurta. Xaaladdan oo kale, qoraalka cadhada leh ee ku hadhay muraayadda Haas ayaa tusaale u ah sida shucuurtu u kici karto, oo u muuqata mid aan meelna ka jirin.

Iyagoo is horfadhiya naagtii qoraalka ka tagtay, xaaladdu waxay si degdeg ah isu beddeshay dagaal qarxa. Waxaa lama huraan ah in la xasuusto muhiimada isgaarsiinta iyo xallinta khilaafaadka xaaladahan oo kale si looga hortago in ay sii xumaato.

Tusaalooyinkan oo kale waxay xooga saarayaan baahida loo qabo dulqaad iyo faham marka la xalinayo khilaafyada. Aad bay muhiim u tahay shakhsiyaadka ku lugta leh inay dib u laabtaan oo ay raadiyaan xal nabadeed halkii ay rabshado qaadi lahaayeen. Ixtiraamka midba midka kale hantidiisa iyo booskiisa shakhsi ahaaneed waa arrin muhiim ah oo si wadajir ah ugu wada noolaanshaha goobaha dadweynaha ee la wadaago.

Iyadoo tafaasiil gaar ah oo ku saabsan dhacdada aan la heli karin, waxay u adeegaysaa xasuusin ah in la kala hormariyo xidhiidhka furan, naxariista, iyo ixtiraamka isdhexgalka maalinlaha ah. Marka sidaas la sameeyo, waxaan kobcin karnaa bulsho nabdoon oo fahamsan.

Qeexitaanno:

– Waddo dadweyne: Waa waddo ama waddo ay dawladdu leedahay oo ay ku hayso isticmaalkeeda.

Ilo:

Fadlan ogow in maqaalkani uu ku salaysan yahay dhacdo khayaali ah oo aan tixraacin dhacdo gaar ah oo nolosha dhabta ah.