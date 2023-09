Adeegga Macmiilka Carqaladeeya: Wadahadal lala yeeshay Chaitra Vedullapalli

By

Dhacdadii ugu dambeysay ee podcast-ka carqaladeynta, martigeliyaha Karla Jo Helms waxay la fariisatay Chaitra Vedullapalli, Co-founder iyo CMO of Meylah, iyo Co-founder iyo Madaxweynaha Haweenka Cloud, si ay ugala hadasho sida ay u carqaladeyso adeegga macaamiisha iyada oo loo marayo Cloud go. - in la suuq geeyo xalal iyo shuraako wax wada iibsi.

Vedullapalli waxa uu iftiiminayaa muhiimada ay leedahay in la yeesho maskax muuqaal ah maamulayaasha si wax looga qabto caqabadaha caamka ah ee shirkaduhu kala kulmaan suuqa dhijitaalka ah. Waxay carrabka ku adkeyneysaa baahida loo qabo dulqaad iyo xeelado mustaqbalka fog ah, laakiin sidoo kale waxay xustay in jawaabta jaahwareerka badan ay inta badan tahay wax ay dadku hore u garanayeen.

Khalkhaliyaha lafteeda, Vedullapalli waxay sharraxaysaa sida iyada iyo hoggaamiyeyaasha kale ee caalamiga ah ee MarTech ay u qaabeynayaan suuqa dhijitaalka ah iyo abuurista baahida suuqa buuqa badan. Waxay xooga saaraysaa doorka muhiimka ah ee iskaashiyadu ka ciyaaraan guusha mustaqbalka fog, iyadoo xooga saaraysa baahida loo qabo la jaanqaadka qaabka ganacsiga ee shirkadda, qiyamka, iyo yoolalka.

Nidaamka deegaanka ee shuraakada, sida lagu qeexay Forbes, waa shabakad ururo ah oo iska kaashada si ay u abuuraan qiimo midba midka kale iyo macaamiishooda. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muhiim ah in si taxadar leh loo tixgeliyo iswaafajinta si looga hortago ballanqaadyada daneeyayaasha ee aan sinnayn iyo tallaabooyin kale oo khaldan oo horseedi kara guuldarro.

Iyada oo loo marayo Meylah, Vedullapalli iyo kooxdeeda ayaa bixiya xalal-go-to-suuq (GTM) oo loogu talagalay hirgelinta sumadda, ka caawinta ganacsiyada aan la daboolin inay ka dhex muuqdaan daruuraha iyo goobaha wax lagu iibiyo. Ka faa'iidaysiga awoodda AI, daruuraha, iyo IoT, waxay awood u siinayaan milkiilayaasha ganacsiga inay ku koraan dhaqaalaha dhijitaalka ah.

Chaitra Vedullapalli waa hogaamiye ganacsi oo la aqoonsan yahay una doodo sinnaanta dhijitaalka ah. Waxay si firfircoon ugu lug leedahay ururo iyo dadaallo kala duwan, oo ay ku jiraan Haweenka Cloud iyo wada-hadallada caalamiga ah ee Qaramada Midoobay. Dareenkeeda ah in ay awood u siiso barwaaqada dhaqaalaha iyada oo loo marayo helitaanka xalalka dhijitaalka ah ayaa ka muuqda shaqadeeda.

Guud ahaan, habka Vedullapalli ee khalkhalgelinta adeegga macaamiisha waxay muujineysaa muhiimada iskaashiga, xeeladaha muddada dheer, iyo aragtida aragtida. Iyada oo wax ka qabanaysa caqabadaha suuqa dhijitaalka ah iyo abuurista baahida iyada oo loo marayo xalal cusub, waxay u gogol xaaraysaa ganacsiyada si ay ugu koraan muuqaal weligood isbedelaya.

