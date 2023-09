Adeegyada Dijital ah iyo Hufnaanta Kobcinta Kalsoonida Dawlada Hoose, Warbixin la helay

Warbixin cusub oo ay soo saartay shirkadda software-ka tignoolajiyada dawladda ee CivicPlus ayaa daaha ka qaaday in dawladaha hoose ay kordhin karaan kalsoonida dadweynaha iyagoo bixinaya adeegyo dhijitaal ah iyo ku celcelinta daahfurnaanta hawlahooda. Warbixintu waxay sheegaysaa in dadka deggan bulshooyinka leh tignoolajiyada adeegga dhijitaalka ah ay aad ugu qanacsan yihiin kuna kalsoon yihiin dawladahooda hoose. Intaa waxaa dheer, shakhsiyaadka sida dhijitaalka ah ula macaamila dawladooda in ka badan ayaa ku dhawaad ​​shan jeer ka badan kalsoonida dawladda magaaladooda marka loo eego kuwa ku hawlan wax ka yar ama aan haba yaraatee.

Warbixintu waxay ku salaysan tahay sahan online ah oo ay samaysay CivicPlus, iyada oo in ka badan 16,000 oo qof ay ka jawaabeen. Hadafka sahanka ayaa ahaa in la fahmo xiriirka ka dhexeeya kalsoonida dadweynaha iyo helitaanka dowladda iyadoo loo marayo tignoolajiyada. In ka badan 82% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in dawladooda hoose ay bixiso hufnaan iyo helitaanka go'aamada maamulka. Tan waxa ka mid ahaa samaynta macluumaadka ku saabsan shirarka iyo ajandayaasha si fudud looga heli karo mareegaha dawladda ama app-ka.

Si kastaba ha ahaatee, warbixintu waxay sidoo kale daaha ka qaadaysaa in ay jirto meel lagu hagaajin karo. Keliya 41% jawaab bixiyaasha ayaa ku qancay sida wakaaladaha maxaliga ahi xogta ula wadaagaan dadweynaha. Intaa waxa dheer, 59% waxa ay sheegeen in ay si togan u eegi doonaan xafiiska karraaniyahooda haddii ay cusboonaysiiso barnaamijkeeda maaraynta ajendaha iyo kulanka si ay xogta uga dhigto mid la heli karo.

Sida laga soo xigtay Brenden Elwood, Guddoomiye Ku-xigeenka Cilmi-baarista Suuqa ee CivicPlus, natiijooyinka sahanka ayaa tilmaamaya halka ay kalsoonida ka jabto oo ay siiso khariidad dawladaha hoose si ay u kobciyaan kalsooni dheeraad ah. Xogtu waxay si xoog leh u taageertaa fikradda ah in dadku ay diyaar u yihiin inay taageeraan doollarka canshuurta ee lagu bixiyo xalalka software-ka ee kordhiya daahfurnaanta.

Guud ahaan, warbixintu waxa ay xooga saaraysaa doorka muhiimka ah ee adeegyada dhijitaalka ah iyo hufnaanta ee dhisida kalsoonida dawladaha hoose iyo dadka deggan. Bixinta si sahlan oo loo heli karo macluumaadka dawladda iyo ka-qaybgalka muwaadiniinta si macno leh iyada oo loo marayo tignoolajiyada, dawladaha hoose waxay kobcin karaan qanacsanaanta iyo kalsoonida bulshadooda dhexdeeda.

