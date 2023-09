Kuubannada Dijital ah: Kor u kaca Kaydka ee Xilliga Dijital ah

By

Kuubannada dhijitaalka ah ayaa helaya caan maadaama dad badani ay ka guurayaan wargeysyada dhaqanka. Iyada oo hoos u dhac ku yimid is-diiwaangelinta wargeysyada, ku habboonaanta kuubannada dhijitaalka ah ayaa soo muuqday. Tafaariiqleyaasha sida Publix waxay qaadanayaan tignoolajiyada iyagoo ku bixinaya kaydka abka moobilka iyo barnaamijkooda, Club Publix. Dukaamada hadda waxay heli karaan qiimo dhimis iyagoo isticmaalaya taleefoonadooda ama lambaradooda taleefoonka, taasoo meesha ka saaraysa baahida warqadaha kuubannada.

Hannah Herring oo ka socota Publix waxay leedahay, "Waxaan u malaynayaa sida tignoolajiyadu soo socoto, waxaan xaqiiqdii aragnaa kor u kaca isticmaalka kuubanka dhijitaalka ah." Mid ka mid ah faa'iidooyinka kuubannada dhijitaalka ah ayaa ah ku habboonaanta ay bixiyaan. Way dhaafeen maalmihii raadinta kuboonnada waraaqaha ah ee khaldan ama walwalka haddii lagu dhex daayo baabuurka. Hadda, dukaamaystayaashu waxay heli karaan kuuboonadooda si diyaar ah telefoonadooda.

Tafaariiqleyaasha ayaa sidoo kale aqoonsaday faa'iidooyinka kuubannada dhijitaalka ah si loo yareeyo suurtagalnimada khiyaamada. Adigoo ku dhiirigelinaya macaamiisha inay isticmaalaan kuuboonnada la ansixiyay ee abka dukaamada, khatarta isticmaalka kuubannada been abuurka ah way yaraanaysaa. Breanne Benson, oo loo yaqaan "Bree The Coupon Queen," ayaa sharraxday, "Haddii dukaamada bilaabaan inay lumiyaan lacag badan, waa inay xiraan iyagoo isticmaalaya rasiidhada guud ahaan."

Waxa xiisaha lihi leh, kuboonaynta kuma koobna dad gaar ah. Dadka da' kasta leh iyo asal kasta waxay noqonayaan kuwo xiiseeya farshaxanka kuboonaynta. Benson wuxuu daaha ka qaaday, "Waxaan ula jeedaa, waxaan haystaa dad kuleejka ah oo qaata barnaamijkayga oo barta sida loo kuboonka. Waxaan haystaa dad hawlgab ku noqday dakhli go'an, qaata barnaamijkayga oo baro sida loo kuboonaysiiyo." Jiilkii hore waxay la qabsanayaan isticmaalka kuubannada dhijitaalka ah, oo ay soo jiiteen fududaynta iyo ku habboonaanta taleefannada casriga ah iyo abka.

Kuubannada dhijitaalka ah ayaa sidoo kale bixiya faa'iido ka badan kuubannada waraaqaha dhaqameed - qarsoodi. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay dareemaan in la xukumay markay isticmaalayaan kuubannada waraaqaha, taasoo u horseedaysa inay iska ilaaliyaan ka faa'iidaysigooda. Si kastaba ha ahaatee, kuboonnada dhijitaalka ah, dukaamaystayaashu waxay u badbaadin karaan si qarsoodi ah iyaga oo aan ka welwelin fikradaha dadka kale.

Haddii aad dooratid inaad ku dhegganaato jarista dhaqameed ama aad doorato ku habboonaanta kuubannada dhijitaalka ah, xeeladda wax badbaadintu waxay ahaanaysaa mid aan wakhti lahayn. Furaha ayaa ah barashada sida loo abaabulo, horay u sii qorshee heshiisyada, iyo sare u qaadida kaydka. Markaa, marka xigta oo aad wax soo iibsanayso, tixgeli inaad ku biirto isbeddelka kuboonaynta dhijitaalka ah oo fiirso kaydintaada oo koraysa.

