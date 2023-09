Crankbrothers Stamp 1 V2 Pedal Flat: Qabasho cajiib ah iyo Xasilooni oo qiimo la awoodi karo

By

Crankbrothers Stamp 1 V2 pedal flat waa nooca dib loo habeeyay ee kala duwanaanshaha Stamp ee caanka ah. Baadlayaashan-jidhka-isku-dhafan waxay bixiyaan xajin iyo xasillooni aad u wanaagsan, taasoo ka dhigaysa doorashada sare ee baaskiillada buuraha.

Mid ka mid ah astaamaha muuqda ee baallaha Stamp 1 V2 ayaa ah qabashadooda ku filan, taas oo ay ugu wacan tahay biinanka birta ah ee la saari karo. Baadlayaasha sidoo kale waxay ku yimaadaan cabbirro yaryar iyo kuwo waaweyn, oo loogu adeegayo wadayaasha cago u dhexeeya EU35 ilaa EU49.

Cabbiraadda 109x109mm ee dhibcahooda ugu waaweyn, baallayaasha Stamp 1 V2 waxay leeyihiin madal simmetrical ah oo leh cidhif yar oo cidhifka dibadda ah. Badeeladani waxay ku wareegaan birta birta ah ee la been abuurtay waxayna ka kooban yihiin laba bushings oo IGUS ah oo loogu talagalay hawlgal siman.

Iyada oo leh 10 biin oo la saari karo dhinac kasta, oo ka soo baxaya 5mm jirka badinta, baaladaha Stamp 1 V2 waxay bixiyaan jiidis la beddeli karo. Cidhifyada duuban iyo cidhifyada badiyaladu waxay caawiyaan inay leexiyaan saamaynta waxayna hagaajiyaan adkeysiga.

Baadlayaasha Stamp 1 V2 sidoo kale si buuxda ayaa loo adeegi karaa oo dib loo dhisi karaa, taasoo dayactirka ka dhigaysa neecaw. In kasta oo ayan haysan deked dufan sida shaambada-dhamaadka sare ee Stamp 7, haddana way fududahay in lagu ilaaliyo waxqabadka muddada dheer.

Badeladaan waxaa daboolay dammaanadda shanta sano ah ee Crankbrothers waxaana lagu heli karaa shan midab oo kala duwan. Muunada tijaabada madow, cabbirka weyn ayaa miisaankeedu yahay 350g lammaane kasta, taas oo ka dhigaysa mid fudud iyada oo aan la hurayn cimri dherer.

Guud ahaan, Crankbrothers Stamp 1 V2 pedal flat waxay bixiyaan xajin iyo xasilooni qiimo jaban. Haddi aad tahay qof biloow ah ama mid khibrad leh, badeladani waa doorasho aad u fiican baaskiilkaaga buurta.

Ilo:

- Crankbrothers Stamp 1 V2 pedal flat

- Crankbrothers Stamp kala duwan