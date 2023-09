Ubisoft's XDefiant waa la daahiyay ka dib markii shahaadada loo diiday PlayStation iyo Xbox

By

Ciyaarta soo socota ee Ubisoft, XDefiant, ayaa dib loo dhigay sababo la xiriira shahaado siinta PlayStation iyo Xbox. Soo saaraha fulinta ciyaarta, Mark Rubin, ayaa la wadaagay ciyaartoyga cusboonaysiinta iyada oo loo marayo boostada blog, isaga oo sharxaya in Ubisoft ay u gudbisay ciyaarta shahaadaynta bishii Luulyo. Si kastaba ha ahaatee, bartamihii Agoosto, XDefiant waxay heshay natiijo "Ma Gudub".

Rubin wuxuu qirtay inay dhayalsadeen shaqada u hoggaansanaanta ee loo baahan yahay, wuxuuna yidhi, "Haddii ay dhaafi lahayd, markaa waxaan awood u yeelan lahayn inaan dhoofino dhammaadka Agoosto. Laakiin taasi may dhicin, markaa waxaanu ku qaadanay saddexdii ilaa afartii toddobaad ee u dambeeyay sidii aanu arrimahaas u hagaajin lahayn oo aanu u diyaargarownay inaanu samayno soo gudbin kale.”

Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in XDefiant dib loogu soo gudbin doono dhinacyada ugu horreeya wax ka yar laba toddobaad, taasoo soo jeedinaysa in la sii daayo bartamaha ilaa dhammaadka Sebtembar. Si kastaba ha ahaatee, Rubin wuxuu sidoo kale xusay "xaalad macquul ah" halkaasoo ciyaartu ay heli karto Gudb shuruudaysan, taasoo keentay in Maalinta Koowaad la hagaajiyo oo la hagaajiyo. Tani waxay riixi doontaa taariikhda siideynta horraanta/bartamaha Oktoobar.

XDefiant, oo markii hore lagu soo bandhigay 2021 sidii cinwaan Tom Clancy, ayaa horay u soo maray dhowr nooc oo beta ah bilihii la soo dhaafay. Rubin wuxuu sharraxay in sababta Ubisoft aysan ugu dhawaaqin taariikhda siideynta adag ay tahay sababtoo ah waxay u tixgeliyaan tijaabooyinka beta inay yihiin tijaabooyin dhab ah, ma ahan oo keliya dhacdooyinka suuqgeynta. Hadafku waa in la ururiyo jawaab celin qiimo leh oo la xaqiijiyo waayo-aragnimada ciyaaraha ee la iftiimiyay oo lagu raaxaysto.

Rubin wuxuu soo gabagabeeyey barta blog-ka isagoo ku nuuxnuuxsaday in taariikhda la sii daayo ay noqon doonto sida ugu dhakhsaha badan, maadaama ay si taxadar leh uga shaqeynayaan wax ka qabashada arrimaha u hoggaansanaanta oo ay la kulmaan heerarka loo baahan yahay ee ay dejiyeen PlayStation iyo Xbox.

