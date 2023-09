Monzo waxa uu bilaabay habka Maalgelinta, U Ogolaanshaha Isticmaalayaasha in ay ku Maalgashadaan Kaliya £1

By

Monzo, oo ah bangiga dhijitaalka ah ee lagu qiimeeyay $4.5 bilyan, ayaa soo bandhigay muuqaal cusub oo loo yaqaan "maalgelinta" kaas oo u oggolaanaya macaamiisheeda inay maalgashadaan lacagaha ay soo xushay maamulka hantida ee weyn ee BlackRock. Tani waxay calaamad u tahay u soo bixiddii ugu horeysay ee Monzo ee suuqa maalgashiga waxayna qayb ka tahay dadaalka ay shirkaddu ugu jirto balaadhinta adeegyadeeda maaliyadeed iyo soo saarista dakhli dheeraad ah.

Habka Maalgelinta ayaa u sahlaysa dadka isticmaala inay ku bilaabaan maalgelinta wax yar oo ah £1, dejinta Monzo tartanka bangiyada la aasaasay sida Chase iyo bilawga yaryar sida Chip, Moneybox, iyo Plum. Habka codsigu waa mid fudud, iyadoo isticmaalayaasha xaqa u leh ay ku biirayaan liiska sugitaanka si ay u helaan badeecada ka dibna lagu martiqaado inay abuuraan dheriga maalgashiga.

Monzo waxa ay bixisaa saddex lacagood oo ay maamusho BlackRock: Taxaddar, Dheelitiran, iyo Adventurous. Sanduuqa taxadarka leh ayaa leh khatar yar iyo soo laabasho hoose, fund fund waxay leedahay khatar dhexdhexaad ah iyo abaal-marin, iyo fund-ka Adventurous waxay ku lug leedahay qoondaynta khatarta sare leh oo soo celin weyn leh.

Maamulaha guud ee TS Anil ayaa sheegay in Monzo uu go'aansaday in uu soo bandhigo qaabka maalgashiga si wax looga qabto aqoon la'aanta iyo caqabadaha awood-u-helka ah ee soo wajaha Brits marka ay timaado maalgashiga. Cilmi-baadhis ay samaysay Monzo ayaa daaha ka qaaday in 69% dadka UK aanay hubin halka ay u aadaan alaab la heli karo oo la isticmaali karo oo maalgashi, 60% dadka waaweynina ay aad ugu dhiiran lahaayeen inay maal-gashadaan haddii lacagta ugu yar ee maalgashi ay hoosayso.

Habka Maalgelinta ayaa ka soo muuqan doona qaybta kaydka & maalgashiga ee shaashadda guriga ee Monzo waxaana si tartiib tartiib ah loogu faafin doonaa dhammaan macaamiisha xaqa u leh toddobaadyada soo socda. Si kastaba ha ahaatee, macaamiisha ay ku jirto dhibaato dhaqaale ama kuwa dib u soo celinta deynta ma awoodi doonaan inay furaan maalgashi cusub. Isticmaalayaashu waxay sidoo kale yeelan doonaan dabacsanaan ay ku sameeyaan isbeddel, baabi'iyaan, ama ka noqdaan maalgashigooda wakhti kasta.

Monzo waxay hadda ku leedahay in ka badan 8 milyan oo macaamiil gudaha Boqortooyada Midowday waxayna higsaneysaa inay ku fido meelo cusub oo adeegyo maaliyadeed ah si loo gaaro faa'iidada sanadka oo dhan. Shirkaddu waxay soo sheegtay labadii bilood ee ugu horreeyay ee faa'iidada 2023.

Tilmaamaha Maalgelinta ayaa la imaan doona khidmad siman oo ah 0.59% bishii, oo ka kooban 0.14% khidmad maaliyadeed iyo 0.45% khidmad madal ah.

In kasta oo Monzo uusan ahayn bangiga neobank ee ugu horreeya ee Boqortooyada Midowday si uu u bixiyo astaamaha maalgashiga, tartamayaasha sida Starling Bank iyo Zopa wali ma bixiyaan xulashooyinkaas. Si kastaba ha noqotee, dhowr goobood oo fintech ah sida Revolut iyo Freetrade waxay horeyba u bixiyeen awoodaha ganacsi ee saamiyada. Maamulaha guud ee Monzo, TS Anil, ayaa meesha ka saaray sheegashada ah in bangigu uu ka daahay xisbiga maalgashiga.

