Apple ayaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo safkeedii ugu dambeeyay ee iPhone munaasabadda "Wonderlust" ee lagu qabtay xarunteeda Silicon Valley. In kasta oo xog yar laga helay taleefannada cusub ee iPhones, haddana waxa la filayaa in shirkaddu ay xoogga saarto sidii ay kor ugu qaadi lahayd waxqabadka iyo hirgelinta charger caalami ah. Talaabadaan loo qaaday charger-ka caalamiga ah waa mid waafaqsan sharciga Midowga Yurub oo lagu wado inuu Yurub ka noqdo qasab sanadka soo socda.

Soo bandhigida talefanka iPhone 15 ayaa ku soo beegmaya xilli shirkadda Apple ay caqabado kala kulmeyso suuqyada Shiinaha, iyadoo wararku sheegayaan in dowladdu ay shaqaalaha rayidka ah ka mamnuucday isticmaalka taleefannadeeda. Inkasta oo tani ay saameyn yar ku yeelan karto iibka, waxay muujineysaa welwelka ku saabsan ku tiirsanaanta Apple ee Shiinaha ee wax soo saarka iyada oo ay sii kordheyso xiisadaha diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha.

Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, Apple waxay la kulantay hoos u dhac ku yimid iibka iPhone sababtoo ah qiimaha sarreeya, taas oo keentay in macaamiishu ay dib u dhigaan casriyeynta moodooyinka cusub. Si arrintan wax looga qabto, warar xan ah oo badan ayaa soo jeedinaya in Apple ay qaadan doonto deked caalami ah oo USB-C ah oo loogu talagalay ku dallacaadda iyo wareejinta xogta, beddeleysa xiriiriyeyaasha Hillaaca. Isbeddelkani waxa uu la jaan qaadaya sharciga EU ee waajibinaya USB-C inuu yahay dajiyaha caadiga ah ee dhammaan taleefannada casriga ah, tablet-yada, iyo kamaradaha laga bilaabo dabayaaqada 2024.

Siyaasad-dejiyeyaasha Midowga Yurub ayaa ku doodaya in xeerkan uu fududayn doono nolosha dadka reer Yurub, hoosna u dhigi doono qashinka elektaroonigga ah, iyo kharashaadka yar ee macaamiisha. Apple waxay horeba iPad-yada iyo Laptop-yadooda ugu isticmaashay USB-C dekedo lagu dallaco, laakiin way iska caabisay daarida iPhones-ka, iyada oo soo xiganaysa walaac ku saabsan cabbudhinta hal-abuurka iyo khalkhalgelinta amniga. Si kastaba ha noqotee, u wareejinta USB-C hadda waxaa loo arkaa mid lama huraan ah.

Marka lagu daro beddelka dabaylaha, Apple ayaa la filayaa inay soo bandhigto hagaajinta kamaradaha iPhone iyo chips-yada, oo ay la socoto korodhka qiimaha ee noocyada Pro. Guusha iPhone 15 ayaa muhiim u noqon doonta waxqabadka Apple sanadka soo socda, iyadoo shirkadu ay hiigsaneyso inay dib u soo ceshato firfircoonideeda ka dib dhowr meelood oo aan la helin.

In kasta oo walaac laga qabo xannibaadaha Shiinaha ee iPhones, maamulayaasha Apple waxay muujiyeen kor u kaca iibka suuqyada Shiinaha inta lagu jiro muddada hoos u dhaca guud. Falanqeeyayaasha ayaa qiyaasaya in mamnuucida suurtagalka ah ay saameyn doonto qayb yar oo ka mid ah iibinta iPhone ee Shiinaha. Si kastaba ha ahaatee, way caddahay in Shiinuhu uu weli yahay suuqa muhiimka ah ee Apple, iyo dareen kasta oo taban oo ka yimaada dawladda Shiinaha waa arrin walaac leh.

